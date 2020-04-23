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Эксперты назвали трудности с введением цифровых пропусков в регионах

Николай Комлев
Николай Комлев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Систему цифровых пропусков будет трудно реализовать в российских регионах из-за разного оснащения субъектов страны. Об этом РБК сообщил директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики России Николай Комлев.

Накануне Минкомсвязь отмечала, что цифровые пропуска планируют ввести в 21 регионе страны. Они уже действуют в Москве и Подмосковье. Для того чтобы его получить, граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», которое не работает для москвичей, и единым порталом госуслуг.

Комлев отметил, что если пропуска будут оформляться с помощью портала госуслуг, то технических трудностей быть не должно, однако качество проверок QR-кодов будет зависеть от региона.

Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По его словам, в Москве есть турникеты, которые позволяют убрать ручной труд по проверке пропусков и человеческий фактор, который дает сбои. В Санкт-Петербурге также есть метро, и там тоже можно автоматически контролировать наличие пропусков, но подземка существует не во всех регионах России. Комлев отметил, что если сканеры QR-кодов раздадут всем полицейским, то это станет «уязвимым местом».

«Получается что на верхнем уровне эта система будет работать, а на нижнем — в зависимости от региона. Чем слабее продвинут в цифровизации регион, тем больше проблем будет с реализацией», — сказал он.

Власти Подмосковья остановили оформление пропусков по телефонному номеру
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов заявил РБК, что ряд субъектов России окажется в довольно тяжелом положении и не сможет внедрить пропускную систему, так как все регионы по-разному «продвинуты в сфере ИТ-технологий» и для этого нужна «достаточно мощная инфраструктура».

По его словам, Москва вкладывала в ее развитие много средств, в частности, в камеры видеонаблюдения, центры обработки данных, телекоммуникации. «Пожалуй, только Санкт-Петербург может сравниться по части возможностей, и то вряд ли», — сказал он.

Баранов также отметил, что в некоторых регионах будет тяжело внедрить автоматизацию выдачи пропусков, потому что для этого необходимо иметь «развитую часть портала госуслуг, которая справилась бы с выдачей».

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«А если говорить о проверках на земле, то полицейским необходимо иметь планшет, который будет выводить обновляемую базу данных. Либо проверка будет умозрительной», — сообщил он.

Завкафедрой информационной безопасности отметил, что на начальном этапе столичные власти столкнулись с трудностями при реализации системы пропусков, так что даже Москве сложно устроить тотальную проверку.

Пропускная система работает в столице с 15 апреля. После ее введения пассажиры пожаловались на очереди в московском метро из-за проверки пропусков. С 22 апреля их проверка стала автоматической, так как жителей обязали прикреплять к пропускам карты «Тройка» и вносить номера автомобилей. Мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить пропускную систему на всю Россию.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, коронавирус
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