Эксперты назвали трудности с введением цифровых пропусков в регионах

Николай Комлев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Систему цифровых пропусков будет трудно реализовать в российских регионах из-за разного оснащения субъектов страны. Об этом РБК сообщил директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики России Николай Комлев.

Накануне Минкомсвязь отмечала, что цифровые пропуска планируют ввести в 21 регионе страны. Они уже действуют в Москве и Подмосковье. Для того чтобы его получить, граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус», которое не работает для москвичей, и единым порталом госуслуг.

Комлев отметил, что если пропуска будут оформляться с помощью портала госуслуг, то технических трудностей быть не должно, однако качество проверок QR-кодов будет зависеть от региона.

По его словам, в Москве есть турникеты, которые позволяют убрать ручной труд по проверке пропусков и человеческий фактор, который дает сбои. В Санкт-Петербурге также есть метро, и там тоже можно автоматически контролировать наличие пропусков, но подземка существует не во всех регионах России. Комлев отметил, что если сканеры QR-кодов раздадут всем полицейским, то это станет «уязвимым местом».