Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

В ответ на предложения распространить московскую систему цифровых пропусков на близлежащие регионы мэр столицы предложил ввести ее вообще по всей России. Это позволит отслеживать все перемещения по стране общественным транспортом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России. По мнению столичного градоначальника, это поможет оптимизировать борьбу с распространением коронавируса и контролировать перемещение граждан, передает ТАСС.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — сказал он.

Таким образом, по словам Собянина, власти получат возможность контролировать транспортные потоки и отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — добавил он.