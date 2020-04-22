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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

В ответ на предложения распространить московскую систему цифровых пропусков на близлежащие регионы мэр столицы предложил ввести ее вообще по всей России. Это позволит отслеживать все перемещения по стране общественным транспортом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России. По мнению столичного градоначальника, это поможет оптимизировать борьбу с распространением коронавируса и контролировать перемещение граждан, передает ТАСС.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — сказал он.

Таким образом, по словам Собянина, власти получат возможность контролировать транспортные потоки и отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — добавил он.

Это заявление Собянин сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Мэр Москвы одновременно является председателем рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Система цифровых пропусков начала работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Цифровой пропуск, представляющий собой код из букв и цифр, необходимо иметь всем, кто передвигается в столичном регионе на личном и общественном транспорте. Получить его в столице можно на сайте мэрии — для этого нужно указать личные данные и цель выхода из дома. Пешеходам для перемещения внутри своего района такие пропуска пока не нужны. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины в Москве и Подмосковье предусмотрен штраф.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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