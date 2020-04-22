Главконтроль назвал основания для штрафов за нарушение изоляции в Москве

Начальник Главконтроля также напомнил, что регионы могут устанавливать свои требования и свою ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее Верховный суд России выпустил разъяснение для судов, штрафующих нарушителей режимов самоизоляции. До сих пор такие нарушители проходили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которая предполагает штраф для граждан до 40 тыс. руб.

ВС рекомендовал не применять эту статью по отношению к людям, которые вышли на улицу без веской причины или удалились от дома на слишком большое расстояние, но при этом не больны COVID-19 и не контактировали с заболевшими.

ВС посоветовал судам использовать в отношении таких нарушителей ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), по которой штраф для граждан составляет уже до 30 тыс. руб.