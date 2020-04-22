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Главконтроль назвал основания для штрафов за нарушение изоляции в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП. Об этом начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил «Интерфаксу».

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Данчиков пояснил, что МВД России и власти Москвы заключили специальное соглашение, ратифицированное правительством. Согласно ему, столичные полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях. Конкретную ответственность за нарушение установленных требований в столице, по его словам, определила Мосгордума.

«Что касается комментариев Верховного суда, они сделаны абсолютно корректно», — сказал Данчиков, указав, что ВС прокомментировал нормы именно федерального КоАП, а не московского. «Никаких противоречий здесь нет», — сказал он.

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Начальник Главконтроля также напомнил, что регионы могут устанавливать свои требования и свою ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее Верховный суд России выпустил разъяснение для судов, штрафующих нарушителей режимов самоизоляции. До сих пор такие нарушители проходили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которая предполагает штраф для граждан до 40 тыс. руб.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

ВС рекомендовал не применять эту статью по отношению к людям, которые вышли на улицу без веской причины или удалились от дома на слишком большое расстояние, но при этом не больны COVID-19 и не контактировали с заболевшими.

ВС посоветовал судам использовать в отношении таких нарушителей ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), по которой штраф для граждан составляет уже до 30 тыс. руб.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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