Главконтроль назвал основания для штрафов за нарушение изоляции в Москве
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП. Об этом начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил «Интерфаксу».
Данчиков пояснил, что МВД России и власти Москвы заключили специальное соглашение, ратифицированное правительством. Согласно ему, столичные полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях. Конкретную ответственность за нарушение установленных требований в столице, по его словам, определила Мосгордума.
«Что касается комментариев Верховного суда, они сделаны абсолютно корректно», — сказал Данчиков, указав, что ВС прокомментировал нормы именно федерального КоАП, а не московского. «Никаких противоречий здесь нет», — сказал он.