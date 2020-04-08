Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Правительство утвердило соглашение между МВД и мэрией Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. Ранее в кодекс Москвы об административных правонарушениях внесли соответствующие изменения

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москва от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», подписанное 4 апреля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции, ранее принятый депутатами Мосгордумы, 2 апреля. Он предусматривает для граждан штрафы в размере 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. руб., для организаций и предприятий — до 500 тыс. руб.

Ограничительные меры и размер наказания за них вызвали много вопросов у граждан. Позже Собянин и мэрия неоднократно выступали с разъяснениями. Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам, заявил Собянин. «Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — пояснил мэр.



Он пояснил, что система ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора) позволит отследить, как каждая из машин ведет себя на дорогах: «Либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно».