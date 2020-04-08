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Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Правительство утвердило соглашение между МВД и мэрией Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. Ранее в кодекс Москвы об административных правонарушениях внесли соответствующие изменения
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москва от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», подписанное 4 апреля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Жизнь в самоизоляции после введения штрафов в Москве. Инструкция
Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции, ранее принятый депутатами Мосгордумы, 2 апреля. Он предусматривает для граждан штрафы в размере 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. руб., для организаций и предприятий — до 500 тыс. руб.

Ограничительные меры и размер наказания за них вызвали много вопросов у граждан. Позже Собянин и мэрия неоднократно выступали с разъяснениями. Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам, заявил Собянин. «Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — пояснил мэр.

Он пояснил, что система ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора) позволит отследить, как каждая из машин ведет себя на дорогах: «Либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно».

В Москве, как и в ряде других регионах страны, разрабатывалась система электронных пропусков, которые дают право передвижения по улицам города. Однако позже Собянин объявил, что система готова, но вводить ее власти пока не намерены, поскольку москвичи хорошо соблюдают предписанный властями режим всеобщей самоизоляции. Тем не менее мэр оставил за властями возможность ввести режим спецпропусков, если поведение москвичей ухудшится или того потребует эпидемиологическая обстановка.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, штрафы
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