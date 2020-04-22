В Москве задержали около 15 больных COVID-19 автомобилистов

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В Москве задержали около 15 больных коронавирусной инфекцией автомобилистов и их контактных лиц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, транспорт задержанных отправили на специальную стоянку, а самих нарушителей на скорой помощи доставили в медицинские учреждения.

Ранее Ликсутов сообщил, что на 9 утра 22 апреля в столице обнаружили 5600 водителей, которые передвигались без пропусков, к ним применили административные меры. Тогда Ликсутов уточнил, что полиция и департамент транспорта проверяют наличие медицинских предписаний у нарушителей.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Для передвижения на личном автотранспорте необходимо оформить цифровой пропуск и внести в него не ранее пяти часов до выезда госномер своей машины. В противном случае водитель будет оштрафован на сумму 5 тыс. руб. С 22 апреля соблюдение пропускного режима отслеживают дорожные камеры.