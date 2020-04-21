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Пандемия коронавируса ,  
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Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины, следует из разъяснения ВС. Суд призвал использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Документ есть в распоряжении РБК. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на COVID-19. Субъектами такого правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку.

Часть 2 ст. 6.3 КоАП, по которой суды до сих пор квалифицировали нарушения самоизоляции, предполагает наказание для граждан до 40 тыс. руб., для должностных лиц или ИП — до 150 тыс., для юрлиц — до полумиллиона рублей. Для ИП и юрлиц также предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

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Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. Она предусматривает более мягкие наказания: до 30 тыс. штрафа для граждан, до 50 тыс. — для должностных лиц и ИП, до 300 тыс. — для юрлиц.

В отличие от статьи КоАП о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм, статья 20.6.1 предусматривает такую санкцию, как предупреждение, указал Верховный суд. Такое наказание может быть назначено любому гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или юрлицу «в зависимости от конкретных обстоятельств дела». Назначаемые наказания должны «отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности», указала инстанция.

До сих пор суды, как правило, использовали ст. 6.3 КоАП для квалификации действий людей, не обязанных соблюдать карантин, но отошедших слишком далеко от дома. Так, в Москве 17 и 20 апреля Тверской суд приговорил к штрафам в 15 тыс. руб. девятерых молодых людей, которые отказывались покидать интернет-кафе более чем в 500 метрах от мест их проживания. 15 апреля там же была оштрафована на 50 тыс. руб. индивидуальная предпринимательница, которая продолжала оказывать клиентам парикмахерские и косметические услуги после введения в Москве режима всеобщей самоизоляции. На ту же сумму Останкинский суд оштрафовал предпринимателя, который торговал продуктами быстрого приготовления. Штрафы за нахождение граждан на расстоянии более 100 метров от дома также выписывали Преображенский и Щербинский суды.

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ВС также разъяснил, как применять новую статью УК о фейках о коронавирусе. Согласно разъяснению суда, обязательным критерием преступления по ст. 207.1 УК является реальная общественная опасность и вред распространяемой ложной информации, а также определенные цели и мотивы ее распространения — например, чтобы спровоцировать массовую панику. Квалифицировать по ст. 207.1 УК можно не только публикации в интернете и СМИ, но и выступления на митингах, распространение листовок или вывешивание плакатов, указал ВС. Эти действия должны быть совершены после вступления в силу соответствующих поправок в УК 1 апреля, обратной силы норма не имеет.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Маргарита Алехина
Теги: Верховный суд, коронавирус
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