Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины, следует из разъяснения ВС. Суд призвал использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния

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Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Документ есть в распоряжении РБК. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на COVID-19. Субъектами такого правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку.

Часть 2 ст. 6.3 КоАП, по которой суды до сих пор квалифицировали нарушения самоизоляции, предполагает наказание для граждан до 40 тыс. руб., для должностных лиц или ИП — до 150 тыс., для юрлиц — до полумиллиона рублей. Для ИП и юрлиц также предусмотрена административная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. Она предусматривает более мягкие наказания: до 30 тыс. штрафа для граждан, до 50 тыс. — для должностных лиц и ИП, до 300 тыс. — для юрлиц.