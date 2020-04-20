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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области ограничили продажу алкоголя на период самоизоляции

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, ограничивающий свободную продажу алкоголя в период режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом он написал у себя в Instagram.

По словам главы региона, такие меры были приняты после неоднократных обращений жителей, которые жаловались на собирающихся около продуктовых магазинов любителей выпить.

«Такие злоупотребления, конечно, недопустимы. Нарушается и режим самоизоляции, необходимый в пандемию коронавируса, такое поведение не может не беспокоить жителей соседних домов», — написал Куйвашев.

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По решению главы региона теперь в Свердловской области спиртное можно будет купить только с 10:00 до 19:00. Ограничения затронут в том числе и заведения общепита, которым можно работать в режиме на вынос. Соответствующие изменения были внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Во время карантинных мер многие российские регионы ограничили свободную розничную продажу алкогольной продукции. В частности, такие меры были приняты в Карелии, Якутии, Хакасии, Башкирии. В Марий Эл спиртное можно купить только четыре часа в сутки.

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Глава Башкирии Радий Хабиров с 13 апреля отменил ограничение на реализацию алкогольной продукции. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявлял, что алкоголь увеличивает заразительную силу COVID-19, и предлагал ограничить его продажи по всей стране. Особенно это актуально для регионов севера России и Сибири.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Свердловская область, алкоголь, коронавирус
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