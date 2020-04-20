В Свердловской области ограничили продажу алкоголя на период самоизоляции

Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, ограничивающий свободную продажу алкоголя в период режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом он написал у себя в Instagram.

По словам главы региона, такие меры были приняты после неоднократных обращений жителей, которые жаловались на собирающихся около продуктовых магазинов любителей выпить.

«Такие злоупотребления, конечно, недопустимы. Нарушается и режим самоизоляции, необходимый в пандемию коронавируса, такое поведение не может не беспокоить жителей соседних домов», — написал Куйвашев.

По решению главы региона теперь в Свердловской области спиртное можно будет купить только с 10:00 до 19:00. Ограничения затронут в том числе и заведения общепита, которым можно работать в режиме на вынос. Соответствующие изменения были внесены в указ о режиме повышенной готовности.