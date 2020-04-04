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Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

Брюн согласился с тем, что вводить сухой закон стоит лишь в отдельных регионах. Рост продажи спиртного он сравнил с закупками гречки
Евгений Брюн (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить в стране продажу крепкого алкоголя на время нерабочих недель, передает «Интерфакс».

По его словам, вводить сухой закон не стоит, но ограничение продажи крепкого алкоголя «было бы здорово для всей России».

При этом Брюн назвал правильным решение о введении «сухого закона» в некоторых районах Якутии, а также в Забайкальском крае. Он объяснил, что у якутов, а также некоторых коренных народов Сибири есть проблемы с перерабатывающими алкоголь ферментами, что на фоне коронавируса становится еще более губительным. По его словам, люди «не очень понимают», что алкоголь увеличивает заразительную силу вируса.

Главный нарколог также посчитал, что увеличение продаж алкоголя в последние недели можно объяснить так же как и стремление людей купить побольше гречки. «Люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут свободно перемещаться», - предположил нарколог.

Помощник главы Минздрава Михаил Мурашко, комментируя РБК высказывание Брюна, заявил, что ведомство призывает граждан отказаться от алкоголя в период распространения коронавирусной инфекции, так как он вызывает интоксикацию, снижает иммунитет и повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
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Помимо Забайкальского края и Якутии продажу алкоголя решили ограничить еще в нескольких регионах: Башкирии, Карелии, Туве, Красноярском и Пермском краях, а также в Кемеровской области. В столице Туве Кызыле полностью запретили розничную продажу алкоголя, в том числе и пива, в Кузбассе закрыли специализированные магазины по продаже спиртного, в ряде других регионов сократили время продажи алкоголя.

В Министерстве промышленности и торговли рекомендовали регионам не ограничивать продажу спиртного без крайней необходимости. Там указали, что такие меры могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов
Теги: алкоголь, Минздрав
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