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В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Употребление алкоголя негативно сказывается на способности организма защищаться от коронавируса, поскольку этанол, содержащийся в алкоголе, разрушает клетки человека. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Этиловый спирт, как любой растворитель, действует прежде всего на мембраны, и он их растворяет, и защитную оболочку клетки растворяет, и таким образом инфицирование этой клетки облегчается», — отметил он.

По его словам, после поступления этанола в организм клетки, в том числе иммунные, начинают плохо работать и инфекция на алкогольную интоксикацию «садится гораздо легче».

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Брюн добавил, что в условиях распространения коронавируса алкоголь можно использовать для дезинфекции рук, однако следует помнить, что он сушит кожу и способствует появлению микротрещин. «Лучше помыть руки с мылом», — заключил он.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава предложил ограничить в стране продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней. Он одобрил введенные запреты и ограничения на реализацию алкоголя в некоторых регионах страны.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минздрав, алкоголь, коронавирус, заражение
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