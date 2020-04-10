В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Употребление алкоголя негативно сказывается на способности организма защищаться от коронавируса, поскольку этанол, содержащийся в алкоголе, разрушает клетки человека. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Этиловый спирт, как любой растворитель, действует прежде всего на мембраны, и он их растворяет, и защитную оболочку клетки растворяет, и таким образом инфицирование этой клетки облегчается», — отметил он.

По его словам, после поступления этанола в организм клетки, в том числе иммунные, начинают плохо работать и инфекция на алкогольную интоксикацию «садится гораздо легче».