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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров сообщил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России производится более 8 млн медицинских масок ежедневно. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности.

«Одних только масок сейчас производится более 8 млн штук в сутки, и это уже больше того, что мы обещали выпустить к концу месяца», — заявил Мантуров. По его словам, в России за последний месяц в разы выросло производство средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом.

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Мантуров сообщил, что мощности производства увеличиваются быстрее, чем «даже в военное время».

«Все, что мы сейчас в ускоренном темпе производим в первую очередь для внутреннего потребления, завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт», — сказал Мантуров.

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В середине марта РБК сообщал, что правительство решило привлечь к производству средств индивидуальной защиты, в том числе, медицинских масок студентов, военных и заключенных. 22 марта Мантуров заявил, что к выпуску одноразовых масок приступили швейные предприятия России, а Минпромторг начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы.

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В начале апреля глава Минпромторга заявил на совещании с президентом России, что из-за пандемии в стране дефицит защитных костюмов. Он указал на потребность регионов в 800 тыс. костюмах, тогда как фактически они обеспечены на 500 тыс. Мантуров отметил, что дефицит частично перекрывается поставками из КНР.

2 апреля стало известно, что из-за дефицита в России разрешили шить медицинские маски без лицензии. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, достаточно направить запрос и получить разрешение на производство.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Денис Мантуров, Минпромторг РФ
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