Мантуров сообщил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России производится более 8 млн медицинских масок ежедневно. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности.

«Одних только масок сейчас производится более 8 млн штук в сутки, и это уже больше того, что мы обещали выпустить к концу месяца», — заявил Мантуров. По его словам, в России за последний месяц в разы выросло производство средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом.

Мантуров сообщил, что мощности производства увеличиваются быстрее, чем «даже в военное время».

«Все, что мы сейчас в ускоренном темпе производим в первую очередь для внутреннего потребления, завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт», — сказал Мантуров.