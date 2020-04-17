МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.

Прежде всего, ведомство посоветовало гражданам часто мыть руки с мылом. В случае, если такой возможности нет, МЧС рекомендовало пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Помимо этого, рекомендуется регулярно чистить и дезинфицировать поверхности столов, дверных ручек, стульев, гаджетов.

В МЧС также призвали соблюдать расстояние не менее одного метра от больных. Кроме того, не следует руками трогать глаза, нос и рот.

Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.

Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Согласно рекомендациям МЧС, маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Кроме того, ведомство посоветовало не касаться поверхностей маски при ее снятии. В том случае, если до маски коснулись, рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Одноразовую маску не рекомендуется использовать вторично, а следует выбросить. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует снять. После снятия маски ведомство рекомендовало тщательно вымыть руки.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — пояснили в МЧС.

Ранее МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу. В частности, в ведомстве посоветовали переодеваться, мыть обувь, а также промывать нос и горло.