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Падение цен на нефть ,  
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Кремль ответил на вопрос о снижении цен на нефть после сделки ОПЕК+

Фото: Hasan Jamali / AP

Заключенная 12 апреля сделка стран — участников ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи пока еще не оказывает прямого влияния на рынок, считают в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нужно будет еще технологически начать ее реализацию. Необходимо еще какое-то время, эффект еще обязательно наступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведутся ли в Кремле разговоры о дополнительном сокращении добычи из-за продолжающегося снижения цен на нефть.

Нефть Urals подешевела после заключения сделки ОПЕК+
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12 апреля участники ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, Россия и другие нефтедобывающие страны (все вместе — ОПЕК+) договорились сократить мировую нефтедобычу в общей сложности на 9,7 млн барр. в сутки. Сокращать добычу участники соглашения начнут с 1 мая, сделка будет действовать два года. По оценкам экспертов, суммарное суточное сокращение производства нефти может достигнуть 20 млн барр.

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В Кремле заявили, что соглашение позволило избежать хаоса на нефтяном рынке. Американский президент Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+ исторической.

Эксперты в беседе с РБК признали, что сделка принесет Москве выгоду, если цена на российскую нефть поднимется со сверхнизких уровней, на которых находилась в марте. Однако во вторник, 14 апреля, нефть Urals подешевела на $3,59, до $16,71 за баррель.

Теги: нефть, ОПЕК+, Дмитрий Песков
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