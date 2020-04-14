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Падение цен на нефть ,  
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Шамиль Еникеев и Кирилл Зенин

Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+

Согласованные действия России, США и Саудовской Аравии еще не означают, что ключевые нефтяные державы отказались от планов передела рынка
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Пасхальные выходные в Европе, США и Латинской Америке ознаменовались интригой на мировом нефтяном рынке — сопротивление Мексики снизить добычу до 400 тысяч барр. в день грозило обвалить нефтяные цены на биржах после праздников.

К вечеру 12 апреля Россия и Саудовская Аравия, не желая отправить рынок в свободное падение, согласились принять предложение Мехико о сокращении добычи этой латиноамериканской страны лишь на 100 тысяч барр. в день. В результате Саудовская Аравия и Россия показали себя договороспособными игроками. С политической точки зрения, cделка приостановила дальнейшее разрушение отношений между тремя основными участниками нефтяной войны — Россией, Саудовской Аравией и США. Угрозы американских законодателей ввести санкции в отношении Москвы и Эр-Рияда и даже приостановить военную помощь Саудовской Аравии отошли на второй план. Немалая доля славы досталась президенту Дональду Трампу, ранее публично пригласившему Россию и Саудовскую Аравию к диалогу и еще 2 апреля анонсировавшему согласие этих двух ключевых игроков сократить объемы нефтяного предложения в рамках OPEC+ на 10 млн барр. в день. Сказано — сделано.

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В шаге от хаоса

Однако хотя политики трех стран подают соглашение как свою победу, эксперты и рыночные игроки скорее в унынии. Первый день торгов после объявления о сделке, 13 апреля, начался новым падением цен на нефть. Сделка ОПЕК+ по снижению предложения на 10 млн барр. (точнее, на 9,7 млн) просто не успевает за растущим из-за пандемии снижением спроса на нефть, которое в апреле может достигнуть 30 млн барр. Конечно, Россия и Саудовская Аравия оказали рынку услугу, поставив на паузу хаотичное развитие ситуации. Волна запредельно дешевой нефти могла в течении 40 дней до краев наполнить все мировые хранилища, что грозило совсем уж непредсказуемыми последствиями. Для России это могло обернуться дальнейшей девальвацией рубля и авральным свертыванием добычи с тяжелыми последствиями для месторождений.

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Тем не менее, Россия и ее ближневосточный партнер и конкурент оказали «медвежью» услугу нефтяному рынку и принципиальным соперникам в нефтяной войне — американским производителям сланцевой нефти. Во-первых, ситуация на рынке нефти фактически замораживается в стабильном нисходящем тренде, но c неким оптимальным ценовым коридором. На наш взгляд, это $25–30 за баррель на ближайшую перспективу. Во-вторых, главной жертвой становится американский сланцевый сектор (ему нужно минимум $30 за баррель WTI), теснимый кредиторами и сторонниками альтернативной энергетики. В-третьих, пригласив Вашингтон, а затем и весь коллективный Запад в лице G20 присоединиться к сделке по сокращению добычи, Россия и Саудовская Аравия по сути предложили Западу свои, далекие от либеральной экономики, правила игры. Можно понять, почему сейчас CША, Канада и другие западные страны выбрали тактику невнятных заявлений о процессе и сроках сокращения добычи, фактически оставляя решение на усмотрение нефтяных компаний, а не регуляторов.

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Среднесрочные последствия

По разным оценкам, падение спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 может привести к рыночному «естественному» сокращению добычи на 15–19 млн барр. в сутки уже в мае этого года. Возможно, что обсуждаемая в кулуарах Международного энергетического агентства закачка нефти в стратегические хранилища ряда стран-импортеров позволит снять часть излишков с рынка. Однако даже эти шаги не переломят ситуацию в ближайшей перспективе.

Мировому нефтяному рынку может потребоваться значительное время для выхода из нынешнего депрессивного состояния, недаром новая сделка ОПЕК+ рассчитана на два года. Конечно, если спрос восстановится к концу 2020 года, то финансово более сильные американские нефтяные компании смогут сохранить и консолидировать активы. А вот если все затянется, то у России и Саудовской Аравии будут шансы медленно обескровить американских «партнеров». Затяжное восстановление рынка может нанести серьезный удар по сланцевой добыче — во многом из-за ухода инвестиций в другие сектора экономики с более высоким и предсказуемым потенциалом доходности. Тогда может сложиться парадоксальная ситуация, когда дешевая нефть способствует восстановлению мировой экономики от шока, вызванного пандемией, но при этом традиционные инвесторы скупают более перспективные ненефтяные активы.

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Однако может реализоваться и другой сценарий. Ценовые войны, развязанные непредсказуемыми экспортерами нефти, ускорят процесс перехода к более «зеленым» и устойчивым энергетическим системам. Будет набирать оборот кампания противников нефтяного сектора в Европе и США за обеспечение энергетической безопасности путем развития альтернативной энергетики. В таком случае окажется, что ценовые войны в свое время нанесли удар не только по отдельным производителям нефти, но и по всему мировому нефтяному сектору.

Об авторах
Шамиль Еникеев, управляющий директор Оксфордского международного центра, Великобритания Кирилл Зенин, член консультативного совета Oxford International Centre, Великобритания
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, ОПЕК+, сланцевая нефть, российская нефть, Дональд Трамп ..., Саудовская Аравия, нефть
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