Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+

Согласованные действия России, США и Саудовской Аравии еще не означают, что ключевые нефтяные державы отказались от планов передела рынка

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Пасхальные выходные в Европе, США и Латинской Америке ознаменовались интригой на мировом нефтяном рынке — сопротивление Мексики снизить добычу до 400 тысяч барр. в день грозило обвалить нефтяные цены на биржах после праздников.

К вечеру 12 апреля Россия и Саудовская Аравия, не желая отправить рынок в свободное падение, согласились принять предложение Мехико о сокращении добычи этой латиноамериканской страны лишь на 100 тысяч барр. в день. В результате Саудовская Аравия и Россия показали себя договороспособными игроками. С политической точки зрения, cделка приостановила дальнейшее разрушение отношений между тремя основными участниками нефтяной войны — Россией, Саудовской Аравией и США. Угрозы американских законодателей ввести санкции в отношении Москвы и Эр-Рияда и даже приостановить военную помощь Саудовской Аравии отошли на второй план. Немалая доля славы досталась президенту Дональду Трампу, ранее публично пригласившему Россию и Саудовскую Аравию к диалогу и еще 2 апреля анонсировавшему согласие этих двух ключевых игроков сократить объемы нефтяного предложения в рамках OPEC+ на 10 млн барр. в день. Сказано — сделано.

В шаге от хаоса

Однако хотя политики трех стран подают соглашение как свою победу, эксперты и рыночные игроки скорее в унынии. Первый день торгов после объявления о сделке, 13 апреля, начался новым падением цен на нефть. Сделка ОПЕК+ по снижению предложения на 10 млн барр. (точнее, на 9,7 млн) просто не успевает за растущим из-за пандемии снижением спроса на нефть, которое в апреле может достигнуть 30 млн барр. Конечно, Россия и Саудовская Аравия оказали рынку услугу, поставив на паузу хаотичное развитие ситуации. Волна запредельно дешевой нефти могла в течении 40 дней до краев наполнить все мировые хранилища, что грозило совсем уж непредсказуемыми последствиями. Для России это могло обернуться дальнейшей девальвацией рубля и авральным свертыванием добычи с тяжелыми последствиями для месторождений.