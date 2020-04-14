Трамп назвал историческим соглашение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп назвал историческим соглашение о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК+. Об этом он заявил во время брифинга в Белом Доме.

«Это историческая сделка. Она поможет 11 млн американских рабочих, которые заняты в нефтегазовой отрасли», — сказал Трамп.

Он поблагодарил за достигнутые договоренности российского президента Владимира Путина, короля и наследного принца Саудовской Аравии и президента Мексики.

Американский лидер добавил, что, по его мнению, общее сокращение нефтедобычи в мире составит около 20 млн барр. в сутки.