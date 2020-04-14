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Трамп назвал историческим соглашение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп назвал историческим соглашение о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК+. Об этом он заявил во время брифинга в Белом Доме.

«Это историческая сделка. Она поможет 11 млн американских рабочих, которые заняты в нефтегазовой отрасли», — сказал Трамп.

Он поблагодарил за достигнутые договоренности российского президента Владимира Путина, короля и наследного принца Саудовской Аравии и президента Мексики.

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
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Американский лидер добавил, что, по его мнению, общее сокращение нефтедобычи в мире составит около 20 млн барр. в сутки.

12 апреля члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении суточной добычи нефти на 9,7 млн. барр. Сделка вступает в силу с 1 мая 2020 года и продлиться до мая 2022 года.

Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ сократят добычу на 2 млн барр. в сутки, Россия на 2,5 млн барр., страны G20 — на 3,7 млн барр. В общей сложности компании по всему миру, по словам заместителя руководителя бюро Energy Intelligence Амины Бакр, сократят суточную нефтедобычу на 19 млн барр.

Парад сокращений: как ОПЕК+ и G20 пытаются восстановить нефтяной рынок
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В Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ поможет избежать хаоса на нефтяном рынке. По мнению опрошенных РБК экономистов, Москва получит выгоду от соглашения с точки зрения государственного бюджета.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что ключевую роль в заключении сделки между странами сыграл президент Владимир Путин.

Теги: Дональд Трамп, ОПЕК+, нефть
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