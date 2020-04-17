Из-за бунта в колонии в Иркутской области открыли еще два уголовных дела

Исправительная колония № 15 в Ангарске (Фото: СК РФ)

Иркутские следователи завели два новых уголовных дела в связи с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

Как уточнили в СК, установлены основные зачинщики и участники беспорядков — их около 200 человек. В рамках уголовного дела следователям предстоит опросить более 2 тыс. свидетелей.

Следственный комитет также опубликовал видео последствий бунта в колонии. На кадрах, снятых с дрона, видны несколько сотен заключенных на площади перед зданием, которые окружены сотрудниками спецподразделений.