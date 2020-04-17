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Из-за бунта в колонии в Иркутской области открыли еще два уголовных дела

Исправительная колония № 15 в Ангарске (Фото: СК РФ)

Иркутские следователи завели два новых уголовных дела в связи с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

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Как уточнили в СК, установлены основные зачинщики и участники беспорядков — их около 200 человек. В рамках уголовного дела следователям предстоит опросить более 2 тыс. свидетелей.

Следственный комитет также опубликовал видео последствий бунта в колонии. На кадрах, снятых с дрона, видны несколько сотен заключенных на площади перед зданием, которые окружены сотрудниками спецподразделений.

После этого показываются обширные территории колонии, на которых дымятся сгоревшие постройки.

Бунт в ИК-15 в Ангарске произошел вечером 10 апреля. По данным ФСИН, один из заключенных отказался от проведения личного обыска и оскорблял сотрудников учреждения, в то время как группа заключенных в соседних камерах разбила видеокамеры и нанесла себе увечья. На одного из сотрудников колонии также напали.

Беспорядки удалось подавить, но они привели к пожару в нескольких зданиях колонии. По данным ФСИН, пострадали или полностью сгорели хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

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После бунта Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). В ФСИН сообщили, что инцидент носил заказной характер.

По мнению министра юстиции Константина Чуйченко, бунт был организован извне и связан с действиями нового руководства региональной ФСИН, которое пыталось навести в учреждении порядок. По словам Чуйченко, в адрес начальника колонии и его семьи поступали неоднократные угрозы.

Теги: Ангарск, бунт, колония, Иркутская область
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