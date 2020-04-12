Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

«Русь сидящая» попросила спецдокладчиков ООН призвать Россию к срочному и эффективному расследованию бунта в иркутской колонии в пятницу 10 апреля. Он привел к гибели по крайней мере одного человека и пожару

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Обращение есть в распоряжении РБК, оно адресовано спецдокладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчику ООН по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру.

Правозащитники просят ООН призвать Россию к срочному, эффективному и независимому расследованию смерти двоих заключенных и, как говорится в обращении, «чрезмерного применения силы в ИК-15», а также оказанию срочной медпомощи пострадавшим осужденным. По их мнению, ООН должна призвать Россию уведомить родных заключенных об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и раскрыть полную информацию о пострадавших и возможных погибших.

Также «Русь сидящая» просит ООН задать правительству России вопросы о том, кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта, о применении оружия во время этих событий, о том, было ли применение силы неизбежным и соразмерным угрозе, о причинах бунта, о пострадавших и о том, какая помощь была им оказана, о возможных погибших и совершивших суицид во время подавления бунта.

В обращении правозащитники ссылаются на Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию ООН против пыток и другие межгосударственные соглашения.