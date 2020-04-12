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Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

«Русь сидящая» попросила спецдокладчиков ООН призвать Россию к срочному и эффективному расследованию бунта в иркутской колонии в пятницу 10 апреля. Он привел к гибели по крайней мере одного человека и пожару
Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Обращение есть в распоряжении РБК, оно адресовано спецдокладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчику ООН по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру.

Правозащитники просят ООН призвать Россию к срочному, эффективному и независимому расследованию смерти двоих заключенных и, как говорится в обращении, «чрезмерного применения силы в ИК-15», а также оказанию срочной медпомощи пострадавшим осужденным. По их мнению, ООН должна призвать Россию уведомить родных заключенных об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и раскрыть полную информацию о пострадавших и возможных погибших.

Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии
Общество

Также «Русь сидящая» просит ООН задать правительству России вопросы о том, кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта, о применении оружия во время этих событий, о том, было ли применение силы неизбежным и соразмерным угрозе, о причинах бунта, о пострадавших и о том, какая помощь была им оказана, о возможных погибших и совершивших суицид во время подавления бунта.

В обращении правозащитники ссылаются на Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию ООН против пыток и другие межгосударственные соглашения.

РБК отправил запрос во ФСИН России.

Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

О бунте в ангарской ИК-15, который привел к пожару, стало известно в пятницу, 10 апреля. Двумя днями ранее заключенный Антон Обаленичев записал видеообращение, где заявил, что вскрыл вены после избиения и удушения со стороны дежурного помощника начальника колонии. После этого, как сообщают правозащитники, заключенного избили. Это уже привело к тому, что несколько десятков заключенных разбили камеры видеонаблюдения в колонии и вскрыли себе вены. 

ФСИН указывало другую причину. По данным регионального управления, один из осужденных, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Также он «толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям». Это, в свою очередь, привело к тому, что заключенные в соседних камерах разбили камеры видеонаблюдения и осколками порезали себе предплечья.

На следующий день другие осужденные поддержали бунт, отказались выходить на утреннюю зарядку и заперлись в цехах промзоны. К вечеру на территории промышленной части промышленной части загорелись здания. Появлялась информация о применении светошумовых гранат. На территории зоны было найдено тело умершего заключенного — по словам уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко, он был найден мертвым под завалами сгоревшего цеха. О смерти еще одного заключенного сообщили правозащитники из «Руси сидящей» в запросе в ООН. Также о смерти сообщал Telegram-канал Baza.

ФСИН не публиковала официальной информации о гибели осужденных и ее причинах. В ведомстве изначально сообщали, что обстановка в ИК-15 под контролем. Уже после подавления бунта в региональном управлении ведомства РБК сообщали, что «отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии». На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). Следователи допросили заключенных и сотрудников колонии. 

Автор: Маргарита Алехина
Теги: колония, ФСИН, Иркутская область, ООН
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