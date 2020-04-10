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Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии

Фото: incident22 / VK

В Ангарске в исправительной колонии № 15 (Иркутская область) из-за бунта заключенных в одном из зданий возник пожар. Об этом, в частности, сообщает местное издание «Время». По данным РЕН ТВ, на территории исправительной колонии № 15 горит цех деревообработки.

«Пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным регионального управления ФСИН, 9 апреля один из осужденных, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска, «толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям». После этого заключенные в соседних камерах разбили камеры видеонаблюдения и осколками порезали себе предплечья.

В региональном ФСИН сообщили, что после проведения беседы «осужденные отказались от противоправных действий», и сейчас обстановка в исправительном учреждении «контролируемая». СК завел по факту бунта дело по 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

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