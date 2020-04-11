СК возбудил дело после бунта в иркутской колонии

Следователи завели уголовное дело после бунта заключенных в исправительной колонии в Ангарске в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По версии следствия, во время отбоя один из заключенных проигнорировал требования сотрудников учреждения, а также нецензурно выражался в их адрес. Отмечается, что в это же время несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. Из-за действий заключенных пострадал один сотрудник колонии, указали в СК.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, допрашивают осужденных и руководство колонии, говорится в сообщении.