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ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске

Фото: irkdtp / VK

Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН Иркутской области.

«Следственные органы приступили к работе, уже установлены заказчики произошедшего инцидента и основные каналы организации беспорядков», — говорится в сообщении службы.

В пресс-службе управления ФСИН также указали, что сотрудники исправительного учреждения во время беспорядков действовали «строго в рамках законодательства», а также пообещали в ближайшее время допустить к осужденным, участвовавшим в беспорядках, правозащитников.

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По данным ФСИН, бунт организовала группа заключенных, которые отбывали сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. 9 апреля они напали на одного из сотрудников колонии, причинив ему телесные повреждения. Тогда действия осужденных удалось пресечь, однако на следующий день заключенные совершили поджог. В результате пожара пострадали хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

После происшествия СК завел уголовное дело по 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта
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Министр юстиции Константин Чуйченко связал бунт в ангарской колонии с реакцией заключенных на действия нового руководства исправительного учреждения, которое пыталось навести там порядок.

«Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — заявил Чуйченко. Он также допустил, что бунт был организован извне.

Теги: Ангарск, колония, бунт, ФСИН
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