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Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

Министр юстиции Константин Чуйченко не уточнил, кто именно «срежиссировал» бунт в ангарской колонии № 15, но заявил, что эти же люди «проплатили» правозащитников, передавших информацию о происшествии в СМИ
Пожар в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Фото: Святослав Хроменков)

Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко заявил в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что четыре года назад у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили только недавно, и, по словам Чуйченко, на попытки нового руководства «навести порядок» (фиксировать нарушения, пресечь незаконные действия, создать комфортные условия для осужденных) осужденные ответили саботажем и шантажом.

«Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — сказал он.

«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа», — сказал он.

Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж
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Беспорядки в ИК-15 произошли 10 апреля после того, как один из осужденных порезал себе вены. Следствие утверждало, что он игнорировал требования сотрудников учреждения, нецензурно выражался в их адрес. Затем другие осужденные также причинили себе вред, разбив камеры наблюдения. После этого на территории колонии начался пожар. ТАСС сообщал, что одно из ее зданий загорелось в результате поджога. Источник «РИА Новости» сообщал, что огонь охватил три производственных цеха.

Правозащитники утверждали, что ИК-15 оцепили силовики, а их не пускали внутрь. К вечеру ФСИН сообщила, что ситуацию удалось взять под контроль. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила в ООН обращение с просьбой призвать Россию к срочному, эффективному и независимому расследованию смерти двоих осужденных и, как говорится в обращении, «чрезмерного применения силы в ИК-15», а также оказанию срочной медпомощи пострадавшим осужденным.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Константин Чуйченко, Иркутская область, исправительная колония, бунт
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