Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

Министр юстиции Константин Чуйченко не уточнил, кто именно «срежиссировал» бунт в ангарской колонии № 15, но заявил, что эти же люди «проплатили» правозащитников, передавших информацию о происшествии в СМИ

Пожар в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Фото: Святослав Хроменков)

Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко заявил в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что четыре года назад у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили только недавно, и, по словам Чуйченко, на попытки нового руководства «навести порядок» (фиксировать нарушения, пресечь незаконные действия, создать комфортные условия для осужденных) осужденные ответили саботажем и шантажом.

«Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — сказал он.

«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа», — сказал он.