Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
В Пятигорске арестовали захватившего заложников 9 апреля мужчину Общество, 21:05 В США количество умерших с коронавирусом превысило 17 тыс. человек Общество, 21:00 В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом Общество, 20:58 В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции Общество, 20:48 100 профессий будущего Экономика образования, 20:43  Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту Политика, 20:42 СМИ узнали об интересе «Реала» к футболисту «Лейпцига» Спорт, 20:39 В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции Общество, 20:28 Собянин рассказал о новых ограничениях. Главное для автомобилистов Авто, 20:24 СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта Общество, 20:21 Глава Минэнерго США спрогнозировал сокращение добычи нефти к концу года Экономика, 20:14 Как быть востребованным в сфере ИТ Экономика образования, 20:13  Макгрегор потребовал закрыть границы Ирландии на время пандемии Спорт, 20:12 Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах Бизнес, 20:00
Общество ,  
0 

Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж

В исправительной колонии номер 15 в Ангарске Иркутской области второй день продолжается бунт заключенных. В пятницу начался пожар на ее территории
Фото: Святослав Хроменков
Бунт начался 9 апреля
Фото: inci38 / VK
По данным местного управления ФСИН, заключенный в штрафном изоляторе отказался от личного обыска и начал отталкивать сотрудников колонии
Фото: Святослав Хроменков
Также по данным ФСИН, осужденные, находившиеся в соседних камерах, разбили камеры видеонаблюдения и порезали себе руки
Фото: vafian.ru / Instagram
В пятницу на территории колонии начался пожар, загорелся один из производственных цехов
Фото: inci38 / VK
По данным ТАСС, причиной пожара стал поджог
Фото: inci38 / VK
Во ФСИН обстановку в колонии к вечеру пятницы назвали контролируемой
Фото: krasnetip / VK
По данным местных СМИ, близлежащая дорога перекрыта
Фото: irkdtp / VK
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения
Теги: мультимедиа, бунт, колония, Ангарск, Иркутская область
Материалы по теме
Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter