Общество , 10 апр, 19:36
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Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж
В исправительной колонии номер 15 в Ангарске Иркутской области второй день продолжается бунт заключенных. В пятницу начался пожар на ее территории
Бунт начался 9 апреля
По данным местного управления ФСИН, заключенный в штрафном изоляторе отказался от личного обыска и начал отталкивать сотрудников колонии
Также по данным ФСИН, осужденные, находившиеся в соседних камерах, разбили камеры видеонаблюдения и порезали себе руки
В пятницу на территории колонии начался пожар, загорелся один из производственных цехов
По данным ТАСС, причиной пожара стал поджог
Во ФСИН обстановку в колонии к вечеру пятницы назвали контролируемой
По данным местных СМИ, близлежащая дорога перекрыта
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения