Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж

Бунт начался 9 апреля

По данным местного управления ФСИН, заключенный в штрафном изоляторе отказался от личного обыска и начал отталкивать сотрудников колонии

Также по данным ФСИН, осужденные, находившиеся в соседних камерах, разбили камеры видеонаблюдения и порезали себе руки

В пятницу на территории колонии начался пожар, загорелся один из производственных цехов

По данным ТАСС, причиной пожара стал поджог

Во ФСИН обстановку в колонии к вечеру пятницы назвали контролируемой

По данным местных СМИ, близлежащая дорога перекрыта