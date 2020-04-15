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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

По словам бывшего премьера, есть отрасли, где «просто ничего нет»
Фото: Дмитрий Козлов / AP

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». Преуменьшать проблемы, по его словам, не нужно, сообщает агентство «РИА Новости».

Экс-премьер отметил, что президент Владимир Путин уже принял определенные решения о поддержке экономики. «Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — сказал он.

Также Медведев коснулся проблем компаний, которые вышли из малого и среднего бизнеса, но не достигли размера крупных. В правительстве должны обратить внимание на такие компании и включить их в необходимые списки.

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Он отметил, что власти всегда внимательно относятся к изменениям в трудовом законодательстве, но сейчас необходимо искать выход из беспрецедентной ситуации. Он должен быть максимально аккуратным и не ставить под угрозу интересы работника.

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Замглавы Совбеза также отметил, что уже нужно думать о том, чтобы не только преодолеть существующие трудности, но и о выходе на траекторию роста.

В среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат в размере 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал президент.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев, пандемия, Кризис
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