Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

По словам бывшего премьера, есть отрасли, где «просто ничего нет»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». Преуменьшать проблемы, по его словам, не нужно, сообщает агентство «РИА Новости».

Экс-премьер отметил, что президент Владимир Путин уже принял определенные решения о поддержке экономики. «Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — сказал он.

Также Медведев коснулся проблем компаний, которые вышли из малого и среднего бизнеса, но не достигли размера крупных. В правительстве должны обратить внимание на такие компании и включить их в необходимые списки.

Он отметил, что власти всегда внимательно относятся к изменениям в трудовом законодательстве, но сейчас необходимо искать выход из беспрецедентной ситуации. Он должен быть максимально аккуратным и не ставить под угрозу интересы работника.