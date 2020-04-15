Путин предложил направить регионам ₽200 млрд на устойчивость бюджетов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Регионам необходимо направить дополнительную финансовую помощь в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Предлагаю дополнительно направить регионам 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов», —сказал Путин. По его словам, у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать выделенные средства.

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