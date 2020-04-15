Путин поручил доработать список системообразующих предприятий

По его словам, в перечне должны быть исключительно важные для экономики компании, которым для пополнения оборотных средств будет предоставлен специальный кредитный продукт

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил доработать список системообразующих предприятий. Глава государства особо отметил, что в нем должны быть «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые будут соответствовать четким критериям.

Путин также предложил создать специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. По его словам, льготные кредиты на пополнение оборотных средств будут субсидироваться на ставку ЦБ.

Половина кредитов будет при этом обеспечена госгарантиями Минфина.

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