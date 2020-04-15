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Мишустин сообщил о плане выделить ₽30 млрд регионам на медоборудование

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство России планирует выделить 84 регионам более 30 млрд руб. на перепрофилирование коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Речь идет о сумме более 30 млрд руб., которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек», — сказал Мишустин.

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Он уточнил, что некоторым стационарам необходимы мобильные кислородные станции, которые в том числе можно использовать для реанимационных мероприятий. Кроме того, регионы нуждаются в дополнительном оснащении аппаратами ИВЛ.

По словам Мишустина, более половины коек в регионах нуждается в дополнительном медоборудовании.

Правительство также рассчитывает выделить более 11 млрд руб. на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах. Дополнительное финансирование будет обсуждаться на заседании координационного совета, заключил Мишустин.

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Общую ситуацию с распространением коронавируса в России глава правительства назвал «непростой», заявив о росте числа заболевших и максимальной нагрузке на российскую систему здравоохранения.

30 марта Мишустин сообщил о выделении 33,4 млрд руб. 77 регионам на создание дополнительных мест в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и приобретение необходимого оборудования. Глава правительства также поручил выделить 5,2 млрд руб. из федерального резервного фонда на закупку для регионов 1200 карет скорой помощи.

На утро 15 апреля в России остался только один регион, где еще не нашли заболевших COVID-19, — это Республика Алтай. В России зарегистрировали 24 490 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего умерли 198 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 1986 человек вылечились.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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