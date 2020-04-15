Мишустин сообщил о плане выделить ₽30 млрд регионам на медоборудование

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство России планирует выделить 84 регионам более 30 млрд руб. на перепрофилирование коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Речь идет о сумме более 30 млрд руб., которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что некоторым стационарам необходимы мобильные кислородные станции, которые в том числе можно использовать для реанимационных мероприятий. Кроме того, регионы нуждаются в дополнительном оснащении аппаратами ИВЛ.

По словам Мишустина, более половины коек в регионах нуждается в дополнительном медоборудовании.