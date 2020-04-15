Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«Число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел», — отметил Мишустин.

По его словам, система российского здравоохранения работает «с максимальной нагрузкой», поэтому критически важно правильно распределить имеющиеся ресурсы. Более половины коек в регионах, по словам Мишустина, необходимо обеспечить дополнительным медоборудованием, в том числе аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заседание координационного совета собрано по вопросу передачи в ведение региональных властей дополнительного коечного фонда и выделения средств на его переоснащение. Мишустин заявил, что на встрече обсудят выделение дополнительных средств 84 регионам в размере более 30 млрд руб. Более 11 млрд руб. также потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медучреждений в регионах, добавил он.