Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
«Автомобиль превратится в гаджет» — Алексей Калицев, Hyundai Pro, 15:12  WP узнала о требовании указать имя Трампа на чеках с помощью американцам Общество, 15:09 Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса Бизнес, 15:08 Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли Экономика, 15:07 Онлайн-сервисы видеоигры FIFA оказались недоступны из-за DDoS-атаки Спорт, 15:02 Как технологии предсказывают пандемии Индустрия 4.0, 15:02  Падение индекса РТС превысило 5% Quote, 15:00 Кремль объяснил слова Путина о привлечении военных для борьбы с вирусом Общество, 14:55 Соловьев отказался от баттла с Уткиным Спорт, 14:46 Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России Общество, 14:40 Ветераны попросили Путина перенести парад Победы Общество, 14:32 «Газпром» выплатит годовые дивиденды ₽15,24 на акцию. Это много или мало? Quote, 14:29 В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты Общество, 14:29 Рогозин сообщил о 30 работниках ракетно-космической отрасли с COVID-19 Общество, 14:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«Число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел», — отметил Мишустин.

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Политика

По его словам, система российского здравоохранения работает «с максимальной нагрузкой», поэтому критически важно правильно распределить имеющиеся ресурсы. Более половины коек в регионах, по словам Мишустина, необходимо обеспечить дополнительным медоборудованием, в том числе аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заседание координационного совета собрано по вопросу передачи в ведение региональных властей дополнительного коечного фонда и выделения средств на его переоснащение. Мишустин заявил, что на встрече обсудят выделение дополнительных средств 84 регионам в размере более 30 млрд руб. Более 11 млрд руб. также потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медучреждений в регионах, добавил он.

В России остался только один регион без коронавируса
Общество

В России на 15 апреля обнаружили 24 490 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировали 3388 новых заболевших. Всего в России умерли 198 человек с подтвержденным COVID-19, вылечились 1986 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
Общество
Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter