Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

При этом за последние сутки медицинские лаборатории в стране провели 91,9 тыс. тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей в целом по стране остаются остаются 130 137 человек.

Неделю назад Роспотребназдор сообщил о том, что число проведенных тестов превысило миллион, а случаи заражения COVID-19 были выявлены в 81 регионе.

По данным на 15 апреля, общее число подтвержденных случаев заболевания в России превысило 24,4 тыс. человек, 198 пациентов с COVID-19 умерли.

Заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены во всех российских регионах, кроме Республики Алтай, где сейчас под наблюдением остаются 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона. Сейчас они все находится на домашнем карантине, за их состоянием наблюдают врачи.