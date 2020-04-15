Пандемия коронавируса , 15 апр, 10:40
0
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Число жертв коронавируса в России достигло 198 человек
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26. По пять человек умерли в Петербурге, Башкортостане и Чечне.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.