В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Число жертв коронавируса в России достигло 198 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.

Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26. По пять человек умерли в Петербурге, Башкортостане и Чечне.

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