Камбин выделит регионам ₽33,4 млрд на дополнительные места в больницах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство России выделит 33,4 млрд руб. 77 регионам на создание дополнительных мест в больницах в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койка-мест в больницах и на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием», — подчеркнул глава правительства.

Помимо этого Мишустин поручил Минздраву определить медицинские учреждения, на базе которых будут развернуты инфекционные койки для оказания помощи больным коронавирусом.

Также Мишустин поручил выделить 5,2 млрд руб. из резервного фонда правительства на закупку для регионов около 1200 машин скорой помощи.

Согласно последним данным, в России выявили 1836 случаев заражения коронавирусом, большая часть из которых — в Москве. С начала года зарегистрировано девять летальных случаев, еще 66 человек вылечились.