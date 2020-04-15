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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля

В России количество зараженных коронавирусом превысило 21 тыс. человек, в мире число инфицированных вплотную приблизилось к отметке 2 млн человек. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

  • В России зафиксировано 21 102 случая заболевания (плюс 2774 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 170 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
0
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье запрещено передвижение в личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В Москве его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения. Пропуска будут проверять в том числе на въезде в Москву и муниципалитеты Подмосковья.
  • Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Два теста показали отсутствие заболевание. Заболевание проходило у него в легкой форме, он не прекращал работу в самоизоляции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Мурманской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось более чем вдвое, в регионе заболели уже 286 человек. Очаг массового заражения выявили в селе Белокаменка. Многие из заболевших работали на строительстве верфи НОВАТЭКа.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Первые случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировали еще в четырех регионах России. В Адыгее от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 46-летний мужчина, который в течение длительного времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Волгоградской области подтвердили коронавирусную инфекцию у умершей ранее от пневмонии женщины. В Новосибирске умер 68-летний мужчина с коронавирусом, в Ульяновской области умерла 68-летняя женщина.

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Ситуация в мире

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,844 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 1,98 млн человек.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (609,4 тыс.). Испания находится на втором месте (174 тыс.), Италия — на третьем (162,4 тыс.), Германия — на четвертом (132,2 тыс.), Франция — на пятом (131,3 тыс.). США также вышли на первое место по числу жертв: количество умерших выросло до 26 тыс. Всего в мире умерли 126,7 тыс. человек.
  • Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве. По ее словам, 90% всех новых случаев заражения приходится на страны Европы и США.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Вашингтон временно прекратил финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Это произошло после того, как Белый дом раскритиковал работу ВОЗ в условиях пандемии: по мнению президента США Дональда Трампа, та не уделяла достаточно внимания ситуации в его стране и, напротив, уделила слишком много времени ситуации в Китае. Это решение осудили в ООН.

  • В Италии зафиксировали самый низкий суточный прирост числа больных за месяц: 675 человек.
  • Меры по борьбе с распространением коронавируса могут разрушить экономическую основу Евразийского экономического союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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