Пандемия коронавируса , 15 апр, 09:15
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
В России количество зараженных коронавирусом превысило 21 тыс. человек, в мире число инфицированных вплотную приблизилось к отметке 2 млн человек. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
- В России зафиксировано 21 102 случая заболевания (плюс 2774 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 170 человек.