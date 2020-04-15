Кремль назвал опасным скопление людей в метро из-за введения пропусков

Скопление людей в очередях перед входом в метро Москвы действительно может быть опасно с точки зрения распространения вируса. Но делать вывод о неэффективности системы пропусков на основании одного утра нельзя, считают в Кремле

Фото: Ольга Кожокина / ТАСС

Длинные очереди в московском метро, образовавшиеся 15 апреля из-за массовой проверки цифровых пропусков у пассажиров, являются риском, который власти всячески пытаются избежать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Скопление людей — это плохо, это опасно, это очень нежелательно. Это именно то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы и московские власти», — заявил пресс-секретарь президента.

В то же время Песков предложил не судить об эффективности пропускной системы на основании первого дня работы. «Естественно, это все не может пройти абсолютно гладко. Мы все должны стремиться к тому, чтобы помочь работе системы», — подчеркнул он. Он напомнил, что режим пропусков был введен в столице как раз для того, чтобы ограничить поездки граждан. «К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции, что и вынудило власти пойти на введение пропусков. Цель режима — выйти на плато, а потом к периоду спада эпидемиологической угрозы», — сказал представитель главы государства.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье для любых поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. При использовании общественного транспорта пассажиры должны помимо личных данных и цели поездки указывать номер проездной карты («Тройки» или «Стрелки»).