Кремль назвал опасным скопление людей в метро из-за введения пропусков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
Zoom Talk «Инвестиции в недвижимость» Конференции, 14:00 Какие вопросы должен задать соискатель в конце собеседования Pro, 13:52 Нефть Urals подешевела после заключения сделки ОПЕК+ Бизнес, 13:45 На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом Общество, 13:45 Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл Спорт, 13:39 Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Политика, 13:33 Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты Экономика, 13:26 СК завершил расследование катастрофы SuperJet в Шереметьево Общество, 13:24 Исторические победы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Топ-5 игр прошлой ЛЧ Спорт, 13:11 Как автоматический подбор персонала спас HR в условиях изоляции Партнерский материал, 13:09 Как не купить «грязную» криптовалюту. Теперь монеты можно проверить Крипто, 13:02 Исландские лесничие посоветовали обнимать деревья во время карантина Стиль, 13:00 В Москве за сутки оштрафовали более 200 нарушителей карантина по COVID-19 Общество, 12:54 Цена оговорки: чем грозит недопонимание в деловой переписке Pro, 12:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль назвал опасным скопление людей в метро из-за введения пропусков

Скопление людей в очередях перед входом в метро Москвы действительно может быть опасно с точки зрения распространения вируса. Но делать вывод о неэффективности системы пропусков на основании одного утра нельзя, считают в Кремле
Фото: Ольга Кожокина / ТАСС

Длинные очереди в московском метро, образовавшиеся 15 апреля из-за массовой проверки цифровых пропусков у пассажиров, являются риском, который власти всячески пытаются избежать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Скопление людей — это плохо, это опасно, это очень нежелательно. Это именно то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы и московские власти», — заявил пресс-секретарь президента.

В то же время Песков предложил не судить об эффективности пропускной системы на основании первого дня работы. «Естественно, это все не может пройти абсолютно гладко. Мы все должны стремиться к тому, чтобы помочь работе системы», — подчеркнул он. Он напомнил, что режим пропусков был введен в столице как раз для того, чтобы ограничить поездки граждан. «К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции, что и вынудило власти пойти на введение пропусков. Цель режима — выйти на плато, а потом к периоду спада эпидемиологической угрозы», — сказал представитель главы государства.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье для любых поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. При использовании общественного транспорта пассажиры должны помимо личных данных и цели поездки указывать номер проездной карты («Тройки» или «Стрелки»).

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В первое утро после начала работы пропускной системы на въездах в Москву и в вестибюлях метро скопились очереди из ожидающих проверки. У людей, скопившихся в метро, не было возможности выдерживать требуемую социальную дистанцию. Некоторые пассажиры жаловались, что в минуту на станцию проходило не более четырех человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что очереди в метро образовались из-за проверок, которые проводили сотрудники полиции, и отметил, что в текущей ситуации это может быть «очень критично». Он сообщил, что переговорил с руководством столичной полиции и попросил организовать работу так, чтобы подобные инциденты не повторялись. По словам мэра, в будущем власти могут перейти к автоматизированной проверке.

По последним данным, в Москве зафиксировано 14 776 случаев заражения коронавирусом, 106 человек умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, очереди, метро
Материалы по теме
Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков
Общество
Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков
Общество
Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter