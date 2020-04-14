Суд оштрафовал ГАЗ на ₽250 тыс. из-за очередей на проходных

Как сообщили РБК в пресс-службе ГАЗ, проблема на проходных, которая возникла в первый день работы завода из-за прохождения дополнительного медконтроля, была оперативно решена.

Теперь температуру сотрудникам измеряют в цехах, также на заводе увеличили пропускную способность проходных. «Сегодня на входе никаких очередей уже не было, сотрудники входят, соблюдая дистанцию. Вся система досконально отработана», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что в производственных помещениях сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне с соблюдением дистанции. Рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 м, разделены специальной непроницаемой пленкой, а детали распределены так, чтобы их касался один оператор.

Ранее стало известно, что в Москве оштрафовали почти 100 магазинов из-за отсутствия обязательной разметки, которая позволяет обеспечить достаточное расстояние между посетителями для борьбы с распространением коронавируса.