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Суд оштрафовал ГАЗ на ₽250 тыс. из-за очередей на проходных

Фото: teamnavalny_nn / VK

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал группу ГАЗ на 250 тыс. руб. за очереди на проходной, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

По данным суда, 13 апреля ГАЗ не обеспечил соблюдение работниками дистанции в 1,5 м на проходной предприятия. Это нарушило положение указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса.

Представитель группы ГАЗ признал вину, но попросил учесть, что правонарушение допущено в первый рабочий день и сейчас его причины устранены. Суд постановил, что предприятие допустило правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

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Ранее с соцсетях появились фотографии очередей на проходной Горьковского автозавода.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГАЗ, проблема на проходных, которая возникла в первый день работы завода из-за прохождения дополнительного медконтроля, была оперативно решена.

Теперь температуру сотрудникам измеряют в цехах, также на заводе увеличили пропускную способность проходных. «Сегодня на входе никаких очередей уже не было, сотрудники входят, соблюдая дистанцию. Вся система досконально отработана», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что в производственных помещениях сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне с соблюдением дистанции. Рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 м, разделены специальной непроницаемой пленкой, а детали распределены так, чтобы их касался один оператор.

Ранее стало известно, что в Москве оштрафовали почти 100 магазинов из-за отсутствия обязательной разметки, которая позволяет обеспечить достаточное расстояние между посетителями для борьбы с распространением коронавируса.

Теги: коронавирус, ГАЗ, штраф, суд
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