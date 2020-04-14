Суд оштрафовал ГАЗ на ₽250 тыс. из-за очередей на проходных
Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал группу ГАЗ на 250 тыс. руб. за очереди на проходной, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
По данным суда, 13 апреля ГАЗ не обеспечил соблюдение работниками дистанции в 1,5 м на проходной предприятия. Это нарушило положение указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса.
Представитель группы ГАЗ признал вину, но попросил учесть, что правонарушение допущено в первый рабочий день и сейчас его причины устранены. Суд постановил, что предприятие допустило правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Ранее с соцсетях появились фотографии очередей на проходной Горьковского автозавода.