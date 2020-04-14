В Москве еще два стационара подготовили для пациентов с COVID-19
Фото: Максим Мишин / mos.ru
В Москве открыли новые стационары для приема заболевших COVID-19 на базе частной клиники «К+31 Сити» на улице Академика Павлова и городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого.
Для лечения пациентов с коронавирусом подготовили корпус № 6 больницы имени С.И. Спасокукоцкого, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.
«Теперь ряды «коронавирусных» стационаров пополнила больница им. Спасокукоцкого. Переоборудованный корпус рассчитан на более 450 коек, он оснащен всем необходимым оборудованием», — сообщила вице-мэр.
В новом стационаре, по словам Раковой, установлено необходимое диагностическое оборудование, закуплены противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.
Вице-мэр уточнила, что для персонала «коронавирусных» стационаров введены надбавки к заработной плате в размере: врачи — 70 тыс. руб. в месяц, средний медицинский персонал — 50 тыс. руб., младший медперсонал и другие сотрудники — 30 тыс. руб.
Еще один стационар открыли на базе частной клиники «К+31 Сити», об этом сообщается на сайте правительства города.
«Уже две клиники работают, сегодня открылась третья. «МедИнвестГрупп» свой лучший корпус — клинику, которая была многофункциональной, подготовлена для высокотехнологичной медицины, — передала для борьбы с коронавирусом», — сказал мэр столицы Сергей Собянин. Стационар начнет прием заболевших с 17 апреля, лечение будет бесплатным, по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Пациентов с коронавирусом будут размещать в одно- и двухместных палатах. Стационар рассчитан на 255 мест, из них 35 приходятся на реанимацию.
Персонал нового стационара состоит из 80 врачей и 150 медсестер, а также эпидемиологов, дезинфекторов и младших сотрудников. Для лечения заболевших коронавирусной инфекцией в медучреждение закупили 35 аппаратов ИВЛ.
Ранее департамент здравоохранения столицы предупредил о возможном дефиците коек для зараженных коронавирусом в ближайшие две-три недели. Чтобы избежать этого, в течение десяти дней власти города перепрофилируют еще 24 стационара для госпитализации пациентов, у которых подозревают коронавирус. Специалистов, которые оказывали узкоспециализированную помощь в отобранных для переоборудования больницах, временно переведут в другие медучреждения.
Около семи тысяч пациентов с коронавирусом проходят в Москве лечение на дому, сообщил оперштаб столицы по борьбе с заболеванием. С 23 марта заболевшие коронавирусной инфекцией в столице могут оставаться на домашнем режиме, если болезнь протекает в легкой форме. Около 500 пациентов, оставленных на дому, полностью вылечились, госпитализировали из-за ухудшения состояния около 4% таких заболевших.
В Москве, по данным столичного оперштаба, на 14 апреля обнаружили 13 002 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в столице зарегистрировали 1 489 новых случаев. Большинство новых заболевших в возрасте от 18 до 45 лет.
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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом