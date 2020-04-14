В Москве еще два стационара подготовили для пациентов с COVID-19

Вице-мэр уточнила, что для персонала «коронавирусных» стационаров введены надбавки к заработной плате в размере: врачи — 70 тыс. руб. в месяц, средний медицинский персонал — 50 тыс. руб., младший медперсонал и другие сотрудники — 30 тыс. руб.

Еще один стационар открыли на базе частной клиники «К+31 Сити», об этом сообщается на сайте правительства города.

«Уже две клиники работают, сегодня открылась третья. «МедИнвестГрупп» свой лучший корпус — клинику, которая была многофункциональной, подготовлена для высокотехнологичной медицины, — передала для борьбы с коронавирусом», — сказал мэр столицы Сергей Собянин. Стационар начнет прием заболевших с 17 апреля, лечение будет бесплатным, по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пациентов с коронавирусом будут размещать в одно- и двухместных палатах. Стационар рассчитан на 255 мест, из них 35 приходятся на реанимацию.

Персонал нового стационара состоит из 80 врачей и 150 медсестер, а также эпидемиологов, дезинфекторов и младших сотрудников. Для лечения заболевших коронавирусной инфекцией в медучреждение закупили 35 аппаратов ИВЛ.

Ранее департамент здравоохранения столицы предупредил о возможном дефиците коек для зараженных коронавирусом в ближайшие две-три недели. Чтобы избежать этого, в течение десяти дней власти города перепрофилируют еще 24 стационара для госпитализации пациентов, у которых подозревают коронавирус. Специалистов, которые оказывали узкоспециализированную помощь в отобранных для переоборудования больницах, временно переведут в другие медучреждения.

Около семи тысяч пациентов с коронавирусом проходят в Москве лечение на дому, сообщил оперштаб столицы по борьбе с заболеванием. С 23 марта заболевшие коронавирусной инфекцией в столице могут оставаться на домашнем режиме, если болезнь протекает в легкой форме. Около 500 пациентов, оставленных на дому, полностью вылечились, госпитализировали из-за ухудшения состояния около 4% таких заболевших.

В Москве, по данным столичного оперштаба, на 14 апреля обнаружили 13 002 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в столице зарегистрировали 1 489 новых случаев. Большинство новых заболевших в возрасте от 18 до 45 лет.