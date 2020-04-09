В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Врачи решили объединить стационары для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и изменить маршрутизацию пациентов. В Минздраве ранее сообщили, что 30% тестов для выявления COVID-19 могут дать ложный результат

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Главные врачи московских клиник, которые вошли в состав клинического комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Комитет был создан 8 апреля. Одним из первых предложений медиков стало включение больниц для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в единую систему. Как отметили в штабе, большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Там также привели слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что сейчас в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.

Ранее о том, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 могут дать ложный результат, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Он рассказал о лабораторном исследовании, в котором участвовали 1,4 тыс. пациентов. У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, но последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции. Авдеев пояснил, что чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики, и наиболее точным способом диагностики больных COVID-19 служит именно компьютерная томография.

В связи с этим комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов: если при помещении в стационар у них еще нет результатов теста, но были выявлены КТ-признаки пневмонии COVID-19, то таких пациентов госпитализируют в стационар и ведут как больных с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения уже подписал соответствующий приказ, сообщил глава ведомства Алексей Хрипун.