В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции Общество, 11:34 СМИ узнали о смерти бойца MMA после перестрелки в США Спорт, 11:30 Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту Технологии и медиа, 11:26 Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты Общество, 11:24 Дрон с ясного неба: как Китай стал лидером в производстве беспилотников Pro, 11:22 Какие перемены переживает рынок онлайн-платежей 11:07 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 11:05  В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 11:00 В Московском регионе выявили более 1 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:55 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек Общество, 10:52 СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых Общество, 10:49 Стоимость футболистов во всем мире снизилась на €9 млрд из-за вируса Спорт, 10:46 Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Политика, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Врачи решили объединить стационары для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и изменить маршрутизацию пациентов. В Минздраве ранее сообщили, что 30% тестов для выявления COVID-19 могут дать ложный результат
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Главные врачи московских клиник, которые вошли в состав клинического комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Комитет был создан 8 апреля. Одним из первых предложений медиков стало включение больниц для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в единую систему. Как отметили в штабе, большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Там также привели слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что сейчас в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля
Общество

Ранее о том, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 могут дать ложный результат, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Он рассказал о лабораторном исследовании, в котором участвовали 1,4 тыс. пациентов. У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, но последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции. Авдеев пояснил, что чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики, и наиболее точным способом диагностики больных COVID-19 служит именно компьютерная томография.

В связи с этим комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов: если при помещении в стационар у них еще нет результатов теста, но были выявлены КТ-признаки пневмонии COVID-19, то таких пациентов госпитализируют в стационар и ведут как больных с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения уже подписал соответствующий приказ, сообщил глава ведомства Алексей Хрипун.

По словам директора НИИ им. Склифосовского Сергея Петрикова, на практике больница уже работает по новому алгоритму. «Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус», — рассказал он.

Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом
Общество

В Москве пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в том числе в городской клинической больнице № 67 им. Л.А.Ворохобова, медцентре в Коммунарке, больнице № 15 им. О.М.Филатова, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционных больницах № 1 и 2, а также в госпитале на Шаболовке и в детской городской клинической больнице им. З.А.Башляевой. Новым коронавирусным стационаром станет городская клиническая больница № 52, которая прежде принимала больных с пневмонией, рассказали в штабе. Там уточнили, что всего пациентов с COVID-19 принимают в 13 стационарах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

В начале апреля в пресс-службе Минздрава сообщили, что он планирует временно перепрофилировать часть своих федеральных медцентров для приема пациентов с инфекцией. Источник в ведомстве рассказал РБК, что всего перепрофилируют 14 центров. В частности, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, стационары для приема больных с коронавирусом открыли в московском госпитале для ветеранов войн № 3 и в клиническом центре Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. По словам заммэра Петра Бирюкова, по состоянию на 8 апреля в Москве для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом переоборудовали десять городских больниц.

По данным оперштаба на 8 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 8672, большинство из них (5841) в Москве. В столице от вируса вылечились 313 человек, 38 пациентов умерли.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter