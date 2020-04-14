В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 13 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили еще у 1489 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Общее число случаев коронавируса в городе достигло 13 002. Умерли с начала эпидемии в городе 95 человек, причем за последние сутки зафиксировали 13 смертельных исходов.

Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 1016 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки из московских больниц было выписано еще 179 человек», — сообщила она.

В Подмосковье за сутки выявили 460 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2315.