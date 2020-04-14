Пандемия коронавируса , 14 апр, 11:09
0
В России за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 22 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
«За сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в Москве, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, 1 во Владимирской области, 1 в Воронежской области», — уточняется в сообщении.
Всего за сутки в России подтвердили 2 774 новых случая COVID-19. Всего на 14 апреля в России зарегистрировали 18 328 заболевших.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом