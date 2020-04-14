Лукашенко заявил об опасности мер борьбы с пандемией для экономики ЕАЭС

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Меры по борьбе с распространением коронавируса могут разрушить экономическую основу Евразийского экономического союза, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал на саммите ЕАЭС, передает БелТа.

По его словам, из-за борьбы с коронавирусом высок риск разрушения промышленности и ее «производственных и кооперационных связей», на отладку которых «потратили более шести лет».

«Поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?» — сказал Лукашенко.

Некоторые европейские страны, США и Китай уже «спохватились» и принимают соответствующие меры экономического восстановления, привел пример президент Белоруссии. Белорусский лидер также указал, что «устойчивость функционирования» ЕАЭС подрывает «негибкость цен» на природный газ, установленных Россией в условиях вызванного коронавирусом кризиса.