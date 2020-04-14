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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко заявил об опасности мер борьбы с пандемией для экономики ЕАЭС

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Меры по борьбе с распространением коронавируса могут разрушить экономическую основу Евразийского экономического союза, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал на саммите ЕАЭС, передает БелТа.

По его словам, из-за борьбы с коронавирусом высок риск разрушения промышленности и ее «производственных и кооперационных связей», на отладку которых «потратили более шести лет».

«Поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?» — сказал Лукашенко.

Некоторые европейские страны, США и Китай уже «спохватились» и принимают соответствующие меры экономического восстановления, привел пример президент Белоруссии. Белорусский лидер также указал, что «устойчивость функционирования» ЕАЭС подрывает «негибкость цен» на природный газ, установленных Россией в условиях вызванного коронавирусом кризиса.

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с пандемией
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Саммит ЕАЭС прошел 14 апреля в формате видеоконференции. В совместном заявлении лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии, подписанного по итогам этой встречи, говорится о необходимости продолжать в условиях пандемии международную торговлю и инвестиционную деятельность.

Президент Белоруссии ранее неоднократно высказывался о необходимости продолжать экономическую деятельность. 7 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия должна сосредоточиться на решении своих экономических вопросов, а не обсуждать введение карантина в стране. 27 марта политик положительно оценил заявление лидера США, который попросил американцев вернуться на работу для спасения экономики.

Всего в Белоруссии на 14 апреля обнаружили 3281 заболевшего коронавирусом. 33 пациента с COVID-19 умерли.

13 апреля Лукашенко заявил, что в Белоруссии зараженные коронавирусом умирают от хронических заболеваний и в стране еще никто не умер именно от COVID-19.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Александр Лукашенко, ЕАЭС
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