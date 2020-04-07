Лукашенко оценил предложения ввести карантин фразой «Жрать что будем?»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна сосредоточиться на решении экономических вопросов, а не на обсуждении возможности введения карантина по коронавирусу в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — сказал Лукашенко во время совещания о поставках нефти в страну.

По его словам, сосредоточиться нужно на решении проблем сельского хозяйства и на грядущей посевной кампании. Лукашенко добавил, что уже сейчас многие мировые лидеры заговорили о возможной нехватке продуктов питания и даже голоде после окончания эпидемии коронавируса. Поэтому в Белоруссии приоритетной задачей должна стать продовольственная безопасность страны. «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь, а вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро», — пояснил президент.

Ранее Лукашенко уже высказывался критически относительно мер, принимаемых другими странами для борьбы с коронавирусом. В частности, он раскритиковал домашнюю самоизоляцию в качестве меры профилактики распространения COVID-19. По его мнению, лучше есть жирную пищу, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе.