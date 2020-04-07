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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко оценил предложения ввести карантин фразой «Жрать что будем?»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна сосредоточиться на решении экономических вопросов, а не на обсуждении возможности введения карантина по коронавирусу в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — сказал Лукашенко во время совещания о поставках нефти в страну.

По его словам, сосредоточиться нужно на решении проблем сельского хозяйства и на грядущей посевной кампании. Лукашенко добавил, что уже сейчас многие мировые лидеры заговорили о возможной нехватке продуктов питания и даже голоде после окончания эпидемии коронавируса. Поэтому в Белоруссии приоритетной задачей должна стать продовольственная безопасность страны. «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь, а вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро», — пояснил президент.

Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом
Политика

Ранее Лукашенко уже высказывался критически относительно мер, принимаемых другими странами для борьбы с коронавирусом. В частности, он раскритиковал домашнюю самоизоляцию в качестве меры профилактики распространения COVID-19. По его мнению, лучше есть жирную пищу, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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До этого он назвал пандемию COVID-19 «коронавирусным психозом». По словам Лукашенко, вся история с коронавирусом не имеет к Белоруссии никакого отношения.

Ранее жители страны создали петицию, адресованную Всемирной организации здравоохранения, с требованием ввести в Белоруссии карантин. К 16:00 мск 7 апреля ее подписали более 150 тыс. человек. По данным газеты «Новости Беларуси», вечером 6 апреля петиция была направлена в ВОЗ.

По данным Минздрава Белоруссии, на 6 апреля в стране было зафиксировано 634 случая заражения коронавирусом. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме. 53 человека выздоровели, 13 умерли.

Теги: Александр Лукашенко, карантин, коронавирус
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