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Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (Фото: kremlin.ru)

На фоне экономического кризиса из-за распространения коронавируса цена на природной газ должна быть более гибкой, а механизм расчетов — «подъемным для потребителей». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета, передает БелТА.

Лукашеко добавил, что с просьбой оперативно рассмотреть ситуацию с ценами на газ обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

По словам белорусского лидера, в условиях кризиса негибкость цен негативно сказывается на всей цепочке формирования добавленной стоимости. «А значит, подрывает устойчивость функционирования [Евразийского] союза», — указал он.

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Заседание Высшего евразийского экономического совета прошло 14 апреля в видеоформате, участие в нем принимали лидеры Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии. По итогам саммита стороны согласились, что эпидемия не должна привести к остановке торговли между странами и прекращению инвестиционной деятельности.

Лукашенко в ходе выступления указал, что в условиях кризиса особенно нежелательны односторонние действия участников союза, которые «поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию».

О недопустимости мер, которые затруднят движение товаров и услуг внутри ЕАЭС, также говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее, в конце марта, снизить цены на газ из-за последствий коронавируса Москву попросила Армения. По словам вице-премьера страны Мгера Григоряна, снижение цен необходимо из-за сокращения потребления энергоресурсов в условиях кризиса.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: газ, Белоруссия, Александр Лукашенко
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