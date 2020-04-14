Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (Фото: kremlin.ru)

На фоне экономического кризиса из-за распространения коронавируса цена на природной газ должна быть более гибкой, а механизм расчетов — «подъемным для потребителей». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета, передает БелТА.

Лукашеко добавил, что с просьбой оперативно рассмотреть ситуацию с ценами на газ обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

По словам белорусского лидера, в условиях кризиса негибкость цен негативно сказывается на всей цепочке формирования добавленной стоимости. «А значит, подрывает устойчивость функционирования [Евразийского] союза», — указал он.

Заседание Высшего евразийского экономического совета прошло 14 апреля в видеоформате, участие в нем принимали лидеры Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии. По итогам саммита стороны согласились, что эпидемия не должна привести к остановке торговли между странами и прекращению инвестиционной деятельности.