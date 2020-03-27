Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
ЦБ прокредитует банки для обеспечения зарплат сотрудникам в малом бизнесе Бизнес, 16:01 Каменная вата и спецотчетность: главное в строительстве и недвижимости Pro, 16:00 В Сочи запретили бронь и заселение в отели во время нерабочей недели Общество, 15:59 Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу Политика, 15:53 Минздрав назвал проходящие клинические испытания препараты от вируса Общество, 15:47 СМИ сообщили о госпитализации фронтмена Rammstein из-за коронавируса Общество, 15:45 Люди будущего: какие они — дети поколения Z и Альфа? Футурология, 15:33  Международная федерация легкой атлетики допустила перенос ЧМ на 2022 год Спорт, 15:29 Лукашенко одобрил заявление Трампа о продолжении работы на фоне COVID-19 Общество, 15:26 Тарасова осудила финскую фигуристку за слова о бесчеловечной Тутберидзе Спорт, 15:26 Что делать в кризис. Спасет ли биткоин ваши деньги при девальвации Крипто, 15:25 Власти сообщили о 12 тыс. пытавшихся проехать в метро Москвы пенсионеров Общество, 15:07 В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции Политика, 15:04 COVID-19: как реагировать банкам. Алгоритм действий Pro, 15:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лукашенко одобрил заявление Трампа о продолжении работы на фоне COVID-19

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему очень понравилось заявление лидера США Дональда Трампа о необходимости продолжать работу предприятий во время пандемии нового коронавируса, передает белорусское информагентство БелТА.

«Последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — сказал Лукашенко.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса
Политика

По его словам, Трамп, как бывший бизнесмен, смог быстро и верно сориентироваться в сложившейся ситуации. Введение в США чрезвычайного положения Лукашенко посчитал недальновидным.

Белорусский лидер сравнил заявление Трампа с собственными решениями о продолжении работы предприятий, отсутствии закрытия границ и всеобщего карантина. Лукашенко уточнил, что сажать на карантин в Белоруссии будут «только тогда, когда нужно».

Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу
Политика

Президент Белоруссии прокомментировал заявление Дональда Трампа, сделанное 24 марта. Тогда американский президент попросил граждан США вернуться на работу для спасения экономики страны. Он сравнил смерти от нового коронавируса с автомобильными авариями, из-за которых автопроизводители не прекратили выпускать машины.

В Белоруссии на 27 марта коронавирусной инфекцией заболели 94 человека. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, 85 996 зараженных.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Александр Лукашенко, коронавирус, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики
Общество
Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19
Общество
Лукашенко заявил о нежелании Минска повторить «печальный опыт Москвы»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter