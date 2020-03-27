Лукашенко одобрил заявление Трампа о продолжении работы на фоне COVID-19

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему очень понравилось заявление лидера США Дональда Трампа о необходимости продолжать работу предприятий во время пандемии нового коронавируса, передает белорусское информагентство БелТА.

«Последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — сказал Лукашенко.

По его словам, Трамп, как бывший бизнесмен, смог быстро и верно сориентироваться в сложившейся ситуации. Введение в США чрезвычайного положения Лукашенко посчитал недальновидным.

Белорусский лидер сравнил заявление Трампа с собственными решениями о продолжении работы предприятий, отсутствии закрытия границ и всеобщего карантина. Лукашенко уточнил, что сажать на карантин в Белоруссии будут «только тогда, когда нужно».