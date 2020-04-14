Лукашенко и Пашинян заявили о недопустимости новых ограничений в ЕАЭС

Лидеры Евразийского экономического союза заявили о недопустимости остановки торговли в условиях пандемии. Президент Белоруссии призвал к гибким ценам на газ, а премьер Армении — к увеличению доли расчетов в национальных валютах

Александр Лукашенко и Никол Пашинян (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Борьба с распространением коронавируса не должна приводить к остановке международной торговли и прекращению инвестиционной деятельности, убеждены лидеры Евразийского экономического союза. «Борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности», —говорится в совместном заявлении лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС, который прошел 14 апреля — впервые в режиме видеоконференции.

Лидеры несколько раз обращались к теме недопустимости ограничений внутри союза. Большое внимание ей уделили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию <...> эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успех», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА). Ранее он несколько раз критиковал Россию за принятие жестких мер. Закрытие российской границы с Белоруссией он назвал головотяпством. Президент также уверен, что в складывающейся ситуации цена на природный газ должна быть более гибкой (его слова приводит БелТА). «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил он. Выступление Лукашенко шло первым, как председательствующего на этой встрече. Он обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину оперативно и сообща решить эту проблему. Путин это предложение не комментировал, хотя также заявил, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о недопустимости введения мер, препятствующих свободной торговле в ЕАЭС. «Поэтому в создавшейся ситуации мы считаем недопустимым введение мер, тем или иным образом препятствующих движению товаров и услуг внутри ЕАЭС», — отметил он. Пашинян также призвал увеличить долю расчетов в национальных валютах. Ранее премьер призывал к переходу в расчетах за поставки российского газа в рубли.

«Как и практически все государства, подвергшиеся пандемии, мы ввели жесткие ограничения в сфере внешних транспортных коммуникаций», — отметил премьер. В этих условиях российско-грузинская граница приобрела жизненно важное, стратегическое значение для Армении, отметил он. Через Грузию идет транзит грузов в Россию и обратно.

В ЕАЭС, как сообщил ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, был разработан «зеленый коридор» для импорта критически важных товаров, временное снижение или отмена ввозных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики.