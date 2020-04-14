Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 12:26
Путин напомнил о еще не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса Общество, 14:47 Минус 755 млн руб. Как экономит на зарплатах клуб КХЛ «Металлург» Спорт, 14:44 В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире Общество, 14:44 Жан Тодт покинет пост президента FIA после трех сроков подряд Спорт, 14:35 Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии Бизнес, 14:29 Губернатор Подмосковья попросил изменить схему сбора медицинских отходов Pro, 14:19 Основатель марки KRAKATAU — РБК: «Кризис — это время трансформироваться» Стиль, 14:11 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 14:10 Путин заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с пандемией Общество, 14:09 Лукашенко попросил Путина сделать цены на газ адаптивными из-за кризиса Политика, 14:06 В Москве открылась вакансия председателя Мосгорсуда Общество, 14:05 Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры Политика, 13:59 Акции российских золотодобытчиков обновили исторические максимумы Quote, 13:58 Каким будет мир после коронавируса: прогнозы экспертов Футурология, 13:58 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с пандемией

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для предотвращения распространения коронавируса необходимы экстраординарные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Евразийского Экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РБК.

По его словам, из-за распространения инфекции система здравоохранения уже сейчас испытывает большую нагрузку. «Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал президент.

Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры
Политика

Путин отметил, пандемия коронавируса негативно повлияла на все стороны жизни, в том числе на экономику и социальную сферу. По его словам, необходимо тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС для борьбы с заболеванием и минимизации его последствий.

Путин также добавил, что Россия активно работает над созданием вакцины от коронавируса и создание лекарства «продвигается хорошо». «Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами», — сообщил президент.

Российский лидер сообщил об антикризисных экономических мерах, уже принятых ЕАЭС в условиях пандемии. Среди них Путин упомянул создание зеленого коридора для импорта в страны союза социально значимых товаров, в том числе продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, и открытие координационного совета Евразийской экономической комиссии по борьбе с пандемией. Координационный совет в реальном времени оценивает потребности и возможности государств-членов по поставкам критически важных товаров, добавил он.

В ЕАЭС назвали препятствия для углубления интеграции
Политика

В совместном заявлении лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС говорится о необходимости продолжать международную торговлю и инвестиционную деятельность в условиях пандемии коронавируса. Лидеры союза заявили, что ограничительные меры для борьбы с распространением вируса не должны разрывать наработанные международные экономические связи.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Владимир Путин, коронавирус, ЕАЭС
Материалы по теме
В России за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter