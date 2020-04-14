Путин заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с пандемией

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для предотвращения распространения коронавируса необходимы экстраординарные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Евразийского Экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РБК.

По его словам, из-за распространения инфекции система здравоохранения уже сейчас испытывает большую нагрузку. «Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал президент.

Путин отметил, пандемия коронавируса негативно повлияла на все стороны жизни, в том числе на экономику и социальную сферу. По его словам, необходимо тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС для борьбы с заболеванием и минимизации его последствий.

Путин также добавил, что Россия активно работает над созданием вакцины от коронавируса и создание лекарства «продвигается хорошо». «Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами», — сообщил президент.