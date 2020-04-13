Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 16:06  Голикова заявила об отставании регионов от Москвы по заражению на месяц Общество, 16:01 Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты и лекарств Общество, 15:57 Исполнительный директор СБР заявил о задержках зарплаты в организации Спорт, 15:54 Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц Общество, 15:51 Лукашенко заявил об отсутствии смертей в Белоруссии от коронавируса Общество, 15:51 Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Общество, 15:48 Путин заявил о необходимости учитывать все сценарии по коронавирусу Общество, 15:46 Путин заявил об изменяющейся не в лучшую сторону ситуации с коронавирусом Политика, 15:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля Общество, 15:40 СМИ узнали о планах «Зенита» подписать четырехкратного чемпиона Италии Спорт, 15:29 На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса Общество, 15:24 Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат врача из-за коронавируса Общество, 15:21 Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж Общество, 15:11 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лукашенко заявил об отсутствии смертей в Белоруссии от коронавируса

По мнению президента, люди умирают от «букета хронических болезней», к которым добавляется COVID-19. «У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — заявил Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавируса не умер ни один человек: люди умирают от хронических заболеваний, которые усиливаются на фоне COVID-19.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убедились в этом сами. Как отметил президент, граждане умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета, легочной недостаточности. «А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — отметил он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля
Общество

По мнению Лукашенко, коронавирусная инфекция — «это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни». «Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что он обещал бороться за каждого больного и это обещание выполняется. Он поблагодарил Минздрав республики и всех медиков за работу, указав, что властям удалось встряхнуть всю систему здравоохранения: «Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше».

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек
Общество

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение», — заявил Лукашенко. В Белоруссии знают, как бороться с коронавирусом на примере опыта китайских, американских и европейских коллег. «Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей», — заключил он.

Миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации. По окончании работы организация рекомендовала Белоруссии усилить социальное дистанцирование граждан. Об этом заявил глава работавшей в республике миссии ВОЗ Патрик О'Коннор. «Следует ожидать резкого роста заболеваемости, возможно, неоднократного. Нужно предпринимать дополнительные усилия, чтобы обеспечить способность системы здравоохранения справляться с возрастающей нагрузкой. Мы рекомендуем в дополнение к тем усилиям, которые уже предпринимались, дополнительные меры по обеспечению физического дистанцирования», — заявил он.

В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом
Общество

По словам представителя ВОЗ, для Белоруссии пришло время готовиться к худшим сценариям. Властям необходимо активировать экстренные планы, чтобы учреждения здравоохранения были готовы. «Это забег на длинную дистанцию, а не спринт», — заключил О'Коннор.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19, в Белоруссии от коронавируса скончались 26 человек, число заразившихся достигло 2578 человек. Всего в мире заболели более 1,8 млн человек, скончались почти 115 тыс.

По последним данным белорусского Минздрава, за минувшие сутки в республике заразился 341 человек, трое умерли. Таким образом, число заразившихся выросло до 2919, а скончавшихся — до 29.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, коронавирус, Александр Лукашенко
Материалы по теме
В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом
Общество
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Политика
РЖД отменили поезда в Белоруссию и Калининград из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter