Лукашенко заявил об отсутствии смертей в Белоруссии от коронавируса

По мнению президента, люди умирают от «букета хронических болезней», к которым добавляется COVID-19. «У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — заявил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавируса не умер ни один человек: люди умирают от хронических заболеваний, которые усиливаются на фоне COVID-19.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убедились в этом сами. Как отметил президент, граждане умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета, легочной недостаточности. «А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — отметил он.

По мнению Лукашенко, коронавирусная инфекция — «это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни». «Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — подчеркнул президент.