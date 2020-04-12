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Пандемия коронавируса ,  
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Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж

В 2020 году католическая Пасха празднуется 12 апреля. Этот праздник, установленный в честь воскресения Иисуа Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменения из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции. Многие церкви проводят онлайн-трансляции вместо традиционных богослужений, а священники соблюдают дистанцию с прихожанами. Как в разных странах празднуют католическую Пасху в условиях коронавируса — в фоторепортаже РБК.
Фото: Damian Dovargnes / AP

Пастор Николас Санчес несет пасхальную свечу в церкви  Северном Голливуде, Калифорния. Скамьи украшены фотографиями, которые прислали прихожане.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священник проводит пасхальное воскресное богослужение, играя на гитаре на крыше церкви во время вспышки коронавирусной инфекции в Риме.
 

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Священник проводит мессу во время службы в почти пустой церкви Святого Спасителя в Бангкоке.

Фото: Sebastian Gollnow / dpa via AP

Службы проводятся без верующих для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Прихожане во время богослужения в рамках празднования католической Пасхи в городе Новогрудок, Беларусь

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Индийская женщина молится у закрытых ворот базилики Святой Марии в Хайдарабаде, Индия. По всему миру люди празднуют Пасху дома для того, чтобы помочь сдержать распространение вируса

Фото: Lee Jin-man / AP

Пасторы в масках на пасхальной службе в церкви Полного Евангелия Йоидо в Сеуле. Церковь решила заменить службу с прихожанами на онлайн-трансляцию в качестве меры предосторожности

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Франциск уходит после окончания пасхальной службы в Базилике Святого Петра, куда не допустили публику из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Католический священник благословляет еду, приготовленную к Пасхе, на расстоянии. В этом году пришлось отменить традиционные групповые молитвы и окропление святой водой

Фото: Emily Elconin / Reuters

Человек, одетый как пасхальный кролик, пускает мыльные пузыри с трехлетней девочкой во время празднования Пасхи

Теги: мультимедиа
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