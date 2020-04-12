Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж

В 2020 году католическая Пасха празднуется 12 апреля. Этот праздник, установленный в честь воскресения Иисуа Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменения из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции. Многие церкви проводят онлайн-трансляции вместо традиционных богослужений, а священники соблюдают дистанцию с прихожанами. Как в разных странах празднуют католическую Пасху в условиях коронавируса — в фоторепортаже РБК.