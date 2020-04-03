В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху

митрополит Волоколамский Иларион (Фото: Игорь Палкин / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / Global Look Press)

Пасхальные службы в храмах и монастырях России будут проводиться, несмотря на угрозу коронавируса, однако вопрос о допуске верующих будет решаться в каждой епархии по-разному, сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, передает «РИА Новости».

По его словам, службы в монастырях и приходах «не останавливаются ни на день». «Вопрос о допуске верующих в храмы будет решаться в каждом регионе и в каждой епархии по-разному — в зависимости от эпидемиологической ситуации», — сказал митрополит.

Он допустил возможность проведения пасхальных служб «при закрытых дверях» или только с одновременным присутствием небольшого числа верующих.

Иларион подчеркнул, что службы РПЦ «не останавливаются ни на день».