Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Турист сообщил о застрявших в транзитной зоне аэропорта Сеула россиянах Общество, 23:45 В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет Общество, 23:41 Изоляция или социализация: как VR повлияет на человеческое общение Индустрия 4.0, 23:41  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля Общество, 23:25 «Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России Общество, 23:21 Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке Экономика, 23:12 В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху Общество, 23:09 Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5% Экономика, 22:54 Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Экономика, 22:53 Оперштаб назвал возраст самого молодого умершего с COVID-19 в Москве Общество, 22:47 Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать Политика, 22:43 В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе Общество, 22:39 Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах Технологии и медиа, 22:14 СМИ назвали город для проведения плей-офф НБА Спорт, 22:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху

митрополит Волоколамский Иларион (Фото: Игорь Палкин / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / Global Look Press)

Пасхальные службы в храмах и монастырях России будут проводиться, несмотря на угрозу коронавируса, однако вопрос о допуске верующих будет решаться в каждой епархии по-разному, сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, передает «РИА Новости».

По его словам, службы в монастырях и приходах «не останавливаются ни на день». «Вопрос о допуске верующих в храмы будет решаться в каждом регионе и в каждой епархии по-разному — в зависимости от эпидемиологической ситуации», — сказал митрополит.

Он допустил возможность проведения пасхальных служб «при закрытых дверях» или только с одновременным присутствием небольшого числа верующих.

В Москве отменили специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники
Общество

Иларион подчеркнул, что службы РПЦ «не останавливаются ни на день».

Митрополит также напомнил о призыве патриарха Кирилла ко всем верующим с просьбой оставаться сейчас дома, но уточнил, что если человек все равно приходит в храм, его никто не прогоняет.

Православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля.

Патриарх Кирилл начал объезд вокруг Москвы с молитвой от коронавируса
Общество

2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: РПЦ, Пасха, пасхальное богослужение, коронавирус
Материалы по теме
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
Общество
Власти объяснили решение приостановить международное авиасообщение
Общество
Воробьев пообещал «не жестить» с введением спецпропусков в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter