Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Оперштаб сообщил о 30 погибших в России с начала пандемии COVID-19 Общество, 11:03 Кабель «Ростелекома» в Якутии повредили из огнестрельного оружия Общество, 11:00 Как пользоваться критическим мышлением. Разбираем статью о коронавирусе Экономика образования, 10:53  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля Общество, 10:49 Чек-лист для комфортного перехода на удаленку — советы от «Сколково» Pro, 10:45 В Москве до 140 человек выросло количество выздоровевших после СOVID-19 Общество, 10:45 Полезное питание во время карантина: добавляем в меню овощи Стиль, 10:38 В Москве отменили специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники Общество, 10:36 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 10:35 В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19 Общество, 10:32 Бывший боец UFC назвал замену Нурмагомедову в бою с Фергюсоном Спорт, 10:32 Цена на нефть Brent превысила $27 за баррель Quote, 10:22 Власти признали коронавирус у умершей журналистки из Перми Общество, 10:18 За сутки из больницы в Коммунарке выписали 33 выздоровевших от COVID-19 Общество, 10:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве отменили специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники

(Фото: АГН «Москва»)

Специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов, расположенных в Москве и Московской области, не будут работать в пасхальные праздники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс», поступившем в РБК. Такое решение в пресс-службе объяснили текущей эпидемиологической ситуацией.

«Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции — это важно для безопасности жителей города. Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», — пояснил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

В пресс-службе отметили, что на наземном транспорте Москвы усилены меры безопасности. Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день — при их возвращении и выезде из парка или депо, и на конечных станциях.

«В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают 100% поверхностей, с которыми часто контактируют пассажиры: поручни, стекла, сиденья, валидаторы. Они безопасны для пассажиров», — добавили в пресс-службе.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Ранее священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве Кирилл Горбунов рассказал РБК, что верующие смогут участвовать в богослужениях Страстной недели и Пасхи дистанционно через интернет. По словам пресс-секретаря главного раввина России Берла Лазара Гершона Когана, синагоги по распоряжению главного раввина закрыты на карантин и вряд ли откроются к Песаху — одному из главных праздников в иудаизме. Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в разговоре с РБК, что решений, как будет праздноваться Пасха, пока нет.

 

Теги: транспорт, автобусы, Пасха, новости РБК
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Общество
В Москве сохранят льготный проезд в транспорте для врачей старше 65 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter