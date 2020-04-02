В Москве отменили специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники

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Специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов, расположенных в Москве и Московской области, не будут работать в пасхальные праздники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс», поступившем в РБК. Такое решение в пресс-службе объяснили текущей эпидемиологической ситуацией.

«Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции — это важно для безопасности жителей города. Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», — пояснил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

В пресс-службе отметили, что на наземном транспорте Москвы усилены меры безопасности. Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день — при их возвращении и выезде из парка или депо, и на конечных станциях.

«В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают 100% поверхностей, с которыми часто контактируют пассажиры: поручни, стекла, сиденья, валидаторы. Они безопасны для пассажиров», — добавили в пресс-службе.

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