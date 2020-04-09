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Министр связи пообщался с застрявшими на Пхукете россиянами в Telegram

Максут Шадаев (Фото: digital.gov.ru)

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев лично формировал списки на вывоз застрявших на Пхукете из-за коронавируса россиян через мессенджер Telegram, сообщает Русская служба BBC.

Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могли вернуться на родину из десятка стран, в том числе из Таиланда, так как рейсы с острова Пхукет в Новосибирск и Владивосток 7 и 8 апреля были отменены.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Вечером в среду посольство России в Таиланде сообщило, что 9 апреля «Аэрофлот» осуществит рейс из Пхукета в Санкт-Петербург для вывоза российских граждан из Таиланда. В диппредставительстве отметили, что списки на вывоз будет формировать Минкомсвязь на основании информации, поданной гражданами через портал Госуслуг.

После этого в Telegram появился чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», администратором которого значится пользователь «Минкомсвязь России». О создании этого чата российское посольство в Таиланде сообщило на своей странице в Facebook.

На сообщения участников чата отвечал пользователь «Максут Шадаев». Корреспондент РБК убедился, что номер, привязанный к этому аккаунту, соответствует мобильному номеру министра. Позже пользователь сменил имя на «Макс Ш».

О том, что Шадаев действительно отвечал в этом чате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи. Там также обратили внимание агентства на сообщение официального аккаунта министерства в Facebook.

РБК направил запрос в Минкомсвязь и в консульство России в Таиланде.

Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в регионы России
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3 апреля российские власти объявили, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран. Утром 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин пообещал возобновить выполнение прерванных 4 апреля рейсов.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
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9 апреля Росавиация назвала даты вывозных рейсов. В ближайшие дни будут выполнены рейсы из Таиланда, Кипра, Турции, Японии, Индии, а также несколько рейсов из стран Европы.

В 2017 году Федеральная служба безопасности потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Руководство мессенджера отказалось это делать. Роскомнадзор постановил заблокировать Telegram. Позже замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram не означает запрет на его использование.

Теги: коронавирус, Максут Шадаев, Таиланд, новости РБК
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