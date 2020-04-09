Министр связи пообщался с застрявшими на Пхукете россиянами в Telegram

Максут Шадаев (Фото: digital.gov.ru)

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев лично формировал списки на вывоз застрявших на Пхукете из-за коронавируса россиян через мессенджер Telegram, сообщает Русская служба BBC.

Из-за пандемии коронавируса и прекращения авиаперелетов российские туристы не могли вернуться на родину из десятка стран, в том числе из Таиланда, так как рейсы с острова Пхукет в Новосибирск и Владивосток 7 и 8 апреля были отменены.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Вечером в среду посольство России в Таиланде сообщило, что 9 апреля «Аэрофлот» осуществит рейс из Пхукета в Санкт-Петербург для вывоза российских граждан из Таиланда. В диппредставительстве отметили, что списки на вывоз будет формировать Минкомсвязь на основании информации, поданной гражданами через портал Госуслуг.

После этого в Telegram появился чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», администратором которого значится пользователь «Минкомсвязь России». О создании этого чата российское посольство в Таиланде сообщило на своей странице в Facebook.