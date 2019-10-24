Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России

Решение о блокировке мессенджера в России не означает запрет на его использование, заявил замглавы министерства Алексей Волин. Пользоваться Telegram в России законно, отметил он

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Блокировка мессенджера Telegram не означает запрет на его использование, заявил «РИА Новости» замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. «Осуществляются (блокировки. — РБК), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — отметил он.

На вопрос агентства, законно ли использование мессенджера в России, замминистра ответил утвердительно.

21 октября спецпредставиталь президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен, а попытки заблокировать используемые им IP-адреса ускорили развитие российских технологий. «На этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований», — заявил он.

Несоблюдение сервисом российского законодательства должно вести к его блокировке, написал спецпредставитель президента на своей странице в Facebook. При этом, указал он, «физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации», поэтому правильным описанием ситуации с мессенджером в России будет «заблокирован, но не запрещен».