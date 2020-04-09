Росавиация назвала даты рейсов для вывоза россиян из-за границы

График рейсов, которые будут вывозить россиян из-за границы, согласован с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Росавиации. В графике рейсы, которые будут выполняться до 13 апреля.

Так, в ближайшие дни будут выполнены рейсы из Таиланда, Кипра, Турции, Японии, Индии, а также несколько рейсов из стран Европы.

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