Песков уточнил приоритеты в оказании господдержки работодателям

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Приоритет в получении господдержки будет отдаваться тем компаниям, которые продолжают выполнять свои обязательства по отношению к сотрудникам и выплачивать зарплату. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь», — сказал Песков.

Те компании, которые, несмотря на сложность ситуации, продолжают выплачивать зарплату своим сотрудникам, заслуживают «приоритетного порядка» в получении помощи со стороны государства, полагает Песков.

10 апреля правительство утвердит список системообразующих предприятий. Компании из перечня смогут претендовать на получение поддержки по кредитам, задолженностям и прямые субсидии, говорил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. В предварительный список претендующих на господдержку предприятий вошли «Макдоналдс», IKEA и «ВкусВилл», сообщали ранее источники «Ведомостей». Точный перечень компаний станет известен после утверждения правительством.