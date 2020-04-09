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Песков уточнил приоритеты в оказании господдержки работодателям

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Приоритет в получении господдержки будет отдаваться тем компаниям, которые продолжают выполнять свои обязательства по отношению к сотрудникам и выплачивать зарплату. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь», — сказал Песков.

Те компании, которые, несмотря на сложность ситуации, продолжают выплачивать зарплату своим сотрудникам, заслуживают «приоритетного порядка» в получении помощи со стороны государства, полагает Песков.

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10 апреля правительство утвердит список системообразующих предприятий. Компании из перечня смогут претендовать на получение поддержки по кредитам, задолженностям и прямые субсидии, говорил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. В предварительный список претендующих на господдержку предприятий вошли «Макдоналдс», IKEA и «ВкусВилл», сообщали ранее источники «Ведомостей». Точный перечень компаний станет известен после утверждения правительством.

Глава правительства Михаил Мишустин 21 марта пообещал проверки трудовой инспекции, Федеральной налоговой службы и прокуратуры для работодателей, которые используют ситуацию с коронавирусом для решения своих проблем и сокращения числа сотрудников и размера их заработной платы.

Кроме того, источники РБК в правительстве и аппарате кабинета министров сообщали, что кабмин отказался от предложения Минтруда вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии. Предложенные Минтрудом поправки в Трудовой кодекс позволили бы правительству определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии. В правительстве это посчитали избыточным и несущим риски для самих работников.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Кремль, Дмитрий Песков
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